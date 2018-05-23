Cihanbeyli’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

Cihanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler vatandaşların büyük ilgisini gördü. Hanımeli Parkın’daki etkinliklerde Kur’an-ı Kerimin okunmasıyla başladı. Daha sonra Mehter Takımı bir konser verdi. Mehter Takımının seslendirdiği marşlara vatandaşlar da eşlik etti. Hanımeli Parkı Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlar akrobasi gösterilerini ilgiyle izledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ikincisinin Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği mübarek Ramazan ayının Cihanbeyli’de bütün güzellikleriyle yaşandığını belirtti. İlçenin çehresini değiştiren Hanımeli Parkında düzenlenen Ramazan etkinliklerine halkın ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kale, hafta sonları devam edecek etkinliklere tüm ilçe halkının davetli olduğunu kaydetti.