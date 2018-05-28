Cihanbeyli’de Ramazan etkinliklerine büyük ilgi

Cihanbeyli Belediyesi tarafından Ayşe Türkmenoğlu Hanımeli Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen etkinliklere Kaymakam Mustafa Kutlu, Belediye Başkanı Mehmet Kale ve AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Şüphesiz çok değerli, çok mübarek ve manevi atmosferi yoğun olan bir zaman diliminden geçiyoruz” diyerek, onbir ayın sultanı mübarek Ramazan’ın Cihanbeyli’de bütün güzellikleriyle yaşandığını belirtti. Belediye olarak yoksullara, kimsesizlere gıda paketlerini ulaştırdıklarını, iftar vakitlerinde Konya-Ankara Karayolu üzerinde yolculuk halinde olanlara iftariyelik dağıtarak Cihanbeyli’nin misafirperverliğini ve kardeşliğini gösterdiklerini belirten Kale, “Toplumsal dayanışmaya ve sosyal hayata yönelik daha birçok çalışma yürütüyoruz. İşte bugün de bu çalışmalardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Ramazan ayına yönelik, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgisini çekecek bir etkinlik düzenleyelim istedik. İlkini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Büyük ilgi gördü. Bugün ikincisini yapacağız ve Ramazan ayının sonuna kadar hafta sonları bu etkinliğimiz sizlerle buluşacak” dedi.

Cihanbeyli’nin hizmette altın dönemini yaşadığını belirten Kale konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Daha önce Cihanbeyli için hayal bile edilemeyecek eserlere bugün kendi gözlerinizle şahit oluyorsunuz. 15 Temmuz Şehitler Parkı, Trafik Eğitim Parkı ve şu an içinde bulunduğumuz Hanımeli Parkı ilçemizin cazibesini daha da artırdı. Hanımeli Parkı için ‘Ne gerek var’ diyenlere işte bugün burayı doldurarak en iyi cevabı siz veriyorsunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası sıradan bir park değil Amfi tiyatrosuyla, hanımlarımızın işlettiği işyerleriyle, anıtlarıyla Konya’nın en gözde parklarından birisidir. İnşallah bu bölge önümüzdeki süreçte daha da canlanacak. İçerisinde bulunduğumuz bölgenin eski halini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İlçemizdeki değişimi ve gelişimi sırf buraya bakarak bile anlayabilirsiniz. Cihanbeyli artık eski Cihanbeyli değil. Burası artık bataklığın yeşil alana dönüştüğü, kötü kokuların yerini çiçek kokularına bıraktığı modern ve gelişen bir ilçe Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Sizin için, çocuklarımız için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Göreve gelmeden önce verdiğimiz tüm sözlerin hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Ancak hizmet aşkımız ve yapacaklarımız bitmedi. Bunun için de ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz.

Başkan Kale’nin konuşmasının ardından programa geçildi. Cahit Nazlı ilahiler seslendirirken, daha sonra gerçekleştirilen gösteriler Hanımeli Parkına gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.