Cihanbeyli'ye 350 milyon liralık yatırım

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine son 4,5 yılda farklı alanlarda toplam 350 milyon liralık yatırım kazandırıldı. Çalışmalarını anlatan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “1929 yılında kurulan Cihanbeyli'de son 4,5 yılda ortaya koyduğumuz çalışmalar 90 yılda yapılanın çok çok üzerinde oldu. İlçemiz birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle örnek gösterildi” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kale, düzenlediği basın toplantısında son 4,5 yılda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesine hizmet verdiklerini belirten Başkan Kale “Hizmetlerimizin ilham kaynağı vatanımıza ve insanımıza duyduğumuz sevgi ve saygıdır” dedi. Yüzölçümü büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkan bütün zorlukları kurdukları organizasyonla kolaya çevirdiklerini ifade eden Kale, bu dönem 350 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiği kaydetti. Başkan Kale şöyle devam etti:

“Mazbatamızı aldığımız gün başlayan hizmet dönemimize; 100 çocuk parkı, 16 sentetik çim saha, 2 Beyler Konağı, 1 Gençlik Merkezi, 1 Halk Eğitim Merkezi ve Spor Salonu, 1 Kültür Evi, 1 Hayvanat Bahçesi ve koru alanı, 66 Hobi Bahçesi, 2 İmam-Hatip Lisesi, 1 Kapalı Pazar Alanı, Kanal Islah Projesi ve Kordon Boyu Parkı, 1 Şehir Konağı, 1 TOKİ Projesi, 1 Trafik Eğitim ve Go Kart tesisi, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı, 8 Ağaçlandırma Sahası, 9 Camlı Köşk, 9 Hane-i Mevan, 1 Cihan Site, 135 kamelya, 125 kilometre kanalizasyon hattı, 5 Mahalle Konağı, 1 milyon metrekare parke, 7 milyon 240 bin metrekarelik stabilize yol çalışmasıyla toplam 350 milyon liralık hizmeti sığdırdık. Azimle, kararlılıkla, aşkla yürüdüğümüz bu hizmet yolunda önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın ‘her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' müjdesinden aldığımız güçle; bir işimiz bittiğinde hemen diğerine başladık. 4 bin 109 kilometrekarelik bir alanda hizmet vermenin zorluğunu azimle aşarken, bölgemizdeki farklılıkları da vatan sevgisinde birleştirdik. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet anlayışımıza kararlılıkla bağlı kaldık. Birlikten güç, güçten hizmet ürettik”

“Yeni Büyükşehir Yasasının en iyi uygulandığı ilçe olduk”

Mart 2014'te göreve başlarken yeni Büyükşehir Yasasının da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başkan Kale, yasaya kısa sürede en iyi adapte olan belediyenin Cihanbeyli Belediyesi olduğunu belirtti. 1929 yılında kurulan Cihanbeyli'de son 4,5 yılda yapılan çalışmaların 90 yılda yapılanın çok çok üzerinde olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kale, göreve gelmeden önce ilçede 45 bin metrekare olan yeşil alan miktarının 950 bin metrekareye yükseltildiğini kaydetti. Göreve gelmeden önce halka verdikleri tüm sözleri fazlasıyla yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kale, ilçenin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini, en kalitelisini halka sunduklarını belirten Mehmet Kale, bu konuda yapılan çalışmaları da anlatarak, "Lojistik açıdan büyük kazanç niteliği taşıyan Asfalt Plentinin yapımını tamamladık. Mahallerimizde 1 milyon metrekare parke kaplaması gerçekleştirdik, 7 milyon 222 bin 680 metrekare stabilize yol çalışması yaptık, 125 kilometre kanalizasyon hattı döşedik. 63 kilometre grup suyu hattını ve 95 kilometre içme suyu şebekesini tamamladık. 17 kilometre su isale hattını bitirerek merkez mahallelerimizin su sorununu çözdük. Modern belediyecilik kriterlerinde prestij yollar yaptık. Altyapı konusunda rekor çalışmaları hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

“Üzüntü de sevinçte de halkımızla beraber olduk”

Cihanbeyli'nin sergilediği birlik ve beraberliğin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Kale, belediye olarak her daim vatandaşların yanında, onlarla birlikte olduklarını belirtti. Başkan Kale, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her noktasında vatandaşımızın yanında olduk. ‘Hoş geldin bebek', ‘askıda ekmek' ve ‘yetim buluşması' projelerimiz bunlara en güzel örneklerdir. İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz projemizle ‘umutlar yetim kalmasın' dedik. Cihanbeyli'de bulunan, babasını kaybetmiş tüm çocuklarımıza mektuplar yazdık; “Eğer babanız hayatta olsaydı ondan ne isterdin” sorusunun cevabını aradık. Gençlerimize yönelik kayda değer çalışmalar yaptık” dedi. Başkan Kale, kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, Hanımeli Parkı ile Hanımlar Kültür Evinin de bu dönemde hizmete sunulduğunu kaydetti.

“İlçemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz”

Cihanbeyli'yi 2023 hedeflerini hazırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kale, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 hedeflerine hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımız, yaptığımız her şey, huzurla yaşanan, geleceğine umut bağlanan daha güzel bir Cihanbeyli içindir Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, İl Başkanımıza, teşkilatımıza, AK Parti'mizin değerli kadrolarına, mesai arkadaşlarıma ve hassaten tüm halkıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.