Cihanbeyli’ye Kapalı Pazar alanı yapımı sürüyor

Tamamlandığında örnek bir proje olarak gösterilen 7 bin metrekarelik alan üzerine yapılan kapalı pazar alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye çok önemli bir eseri daha kazandırdıklarını söyledi. Göreve gelmeden önce halka verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kale, kapalı pazar alanının da bu bunlardan biri olduğunu, eserin tamamlamasıyla ilçede önemli bir eksikliğin daha giderileceğini kaydetti. Cihanbeyli’de yapılan diğer belediye çalışmalarını da anlatan Kale, hizmette sınır tanımadıklarını belirterek, "Cihanbeyli’nin güzel insanlarına en güzel hizmeti vermek, bu topraklara yeni eserler kazandırmak, yaşam standardını yükseltmek için gece-gündüz demeden çalışmaktayız. Hizmette sınır tanımıyoruz. Her geçen gün yeni bir eserle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Şunu rahatlıkla ifade etmeliyim ki, ilçemiz tarihinde görülmemiş hizmetleri bizim dönemimizde almıştır. Burayı bilen herkes ‘Cihanbeyli altın dönemini yaşıyor’ görüşünde birleşmiştir. Fiziki belediyecilikten kültürel, sosyal projelerden spora, yeşil alan çalışmalarından tanıtıma kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarla örnek gösteriliyoruz. Yaptığımız hizmetlerin ünü Konya sınırlarını da aşarak tüm Türkiye’ye ulaşmıştır” dedi.

“Örnek bir proje olacak”

Cihanbeyli kapalı pazar alanının toplam 7 bin 120 metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini ifade eden Başkan Kale, ilçe ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bu projenin kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Kale, “Tesisimizde iş yerlerinden soğuk hava depolarına, fırınlardan mevsimlik işçilerin hizmetine sunulacak hamama kadar birçok bölüm bulunacak. Burası haftanın her günü ticari faaliyetlerin yapıldığı örnek bir eser olacak. Bu konuda çok iddialıyız. Cihanbeyli, Orta Anadolu’nun en kapsamlı ve en fonksiyonel kapalı pazar alanına kavuşacak” diye konuştu.