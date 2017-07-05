Cihanbeyli’ye modern halk eğitim merkezi

Kısa sürede tamamlanması beklenen merkez hakkında bilgi veren Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yapımı noktasında büyük gayret gösterdikleri tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yerel seçim sürecindeyken ilçeye yeni bir Halk Eğitim Merkezinin yapılması noktasında çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Kale, şimdi amaca ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Kale, “İlçemiz büyük bir dönüşüm yaşıyor. Son üç yılda her alanda büyük bir gelişim trendi yakaladık. Bir taraftan ilçemizin kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşturulurken, diğer yandan dev eserleri halkımıza sunuyoruz. Bunlardan biri de Halk Eğitim Merkezi olmuştur. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem’in büyük emeği ve katkısı bulunuyor. Kendisine ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a şahsım ve ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Halk Eğitim Merkezinin şu anda oldukça mütevazı bir binada hizmet verdiğini aktaran Başkan Kale, kısa sürede tamamlanacak yeni bina ile Konya’nın en kapsamlı ve modern binalarından birinde hizmet verileceğini kaydetti.

Halk Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bilgisayar sınıfları, çok amaçlı salonlar, kütüphane, derslikler ve personel odalarının bulunacağı merkezde, bin 500 kişilik spor salonu da yer alacak. 3 bin 50 metrekarelik salon, ilçedeki çok önemli bir eksikliği giderecek.