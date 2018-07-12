Cinayet anı kamerada

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Olayla ilgili işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cinayete kurban giden 41 yaşındaki Mehmet Karabelen, minibüsüyle yakıt almak üzere yanaştığı akaryakıt istasyonunun pompası önünde aracından indiği esnada yanına yaklaşan istasyonda yıkamacı olarak çalışan 16 yaşındaki M.Ö. silahını çekerek şahsı başından vurdu. Şahıs, yere yığıldığı esnada da M.Ö. silahını ateşlemeye devam etti. Vurulan şahsın hemen yanı başında cinayete tanık olan pompa görevlileri ile bir istasyon müşterisinin yaşadığı şok da kameraya yansıdı.

Katil zanlısı M.Ö. ise sevk edildiği Beyşehir Adliyesinden çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.