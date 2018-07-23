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23 Temmuz 2018 06:04

Cip elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde cipin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Cip elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

23 Temmuz 2018 06:04


Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü Mahallesinden Kulu ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Erdem Erdal Ekici (48) idaresindeki elektrikli bisiklete, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. idaresindeki 48 YG 647 plakalı cip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin önünde şarampole inen elektrikli bisikletteki Erdem Erdal Ekici ve eşi Müzeyyen Ekici ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan Erdem Erdal Ekici ile arka koltukta oturan sürücünün eşi Müzeyyen Ekici (47) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olan ve kalbi duran Müzeyyen Ekici, tekrar hayata döndürülerek Konya’ya sevk edilirken, sürücü Erdal Erdem Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan cip sürücüsü A.A’nın ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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