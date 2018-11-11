Çocuğun ölümüne sebep olan tüfek arkadaşının elinde ateş almış

Konya'nın Yunak ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki çocuğun, birlikte oynadıkları arkadaşının elinde bulunan tüfeğin ateş alması ve saçmaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay, Yunak ilçesi Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Hasan Ölmez'in ailesi, bir akrabalarına ekmek yapımına yardım için gitti. Hasan Ölmez ve yanındaki arkadaşları yardım için gittikleri eve girerek evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada başka bir çocuğun elindeki tüfeğin ateş almasıyla tüfekten çıkan saçmalar Hasan Ölmez'in başına isabet etti. Ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde, tüfeğin Hasan Ölmez'in birlikte oynadığı başka bir arkadaşının elindeyken patladığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.