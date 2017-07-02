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02 Temmuz 2017 18:45

Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da bir kişi çocuğuyla birlikte gittiği parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü

02 Temmuz 2017 18:45


Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Acar (33) yanında 5 yaşındaki oğluyla Anadolu Parkı’na geldi. Acar, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanan Necati Acar olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Acar’ın yakınları ve 12 yaşındaki oğlu sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Acar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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