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30 Haziran 2017 16:52

Çocuk emziren kadınların videosunu çeken tacizci yakalandı

Konya’da parkta çocuklarını emziren kadınları videoya çektiği ve küçük çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen Suriyeli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Çocuk emziren kadınların videosunu çeken tacizci yakalandı

30 Haziran 2017 16:52


Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan Karatay Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 18 yaşındaki A.Z., cep telefonuyla parkta çocuklarını emziren kadınların videosunu çekerek, parkta oynayan küçük çocuklara tacizde bulundu. Şüpheli A.Z.’nin kendilerini videoya çektiğini fark eden iki kadının polisi arayarak durumu bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Taciz ihbarı üzerine parka gelen polis ekipleri A.Z.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli A.Z. polis ekipleri tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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