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10 Ağustos 2018 15:26

Çocuklar Başkan Özgüven’in misafiri oldu

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinden gelen çocuklar Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in misafiri oldu.

Çocuklar Başkan Özgüven’in misafiri oldu

10 Ağustos 2018 15:26


Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Zengen Mahallesinden gelen 45 çocuğu makamında ağırladı. Sabahın ilk saatlerinde belediye binasına gelen çocuklar daha sonrasında sinema, oyun salonu ve yüzme havuzuna giderek gün boyu çeşitli etkinliklere katıldı. Çocukların her şeyin en iyisine layık olduklarını belirten Başkan Özgüven, “Zengen Mahallemizden gelen 45 yavrumuz belediyemizin organize ettiği çeşitli etkinliklere katıldı. Gün boyu eğlenceli vakit geçiren çocuklarımız sinema, havuz ve oyun parkında doyasıya eğlendi. İkramlarımızın da olduğu program akşam üzeri son buldu. Çocuklarımız bizim için çok değerli ve onlar herşeyin en iyisine layık. Bu anlamda belediye olarak çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Zengen Mahallemizden gelen misafirlerimizin de mutluluğuyla mutlu olduk. Allah yollarını açık etsin, hepsine başarılar dilerim” şeklinde konuştu.




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