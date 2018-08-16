Çocuklar kırmızı düdükle trafik polisi oldu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan otomobillerde bulunan çocuklar trafik polisi seçildi. Çocuklara üzerinde “Hatalı sürücüye kırmızı düdük” yazılı tişört, şapka giydirilerek düdük verildi ve aileleri de trafik kuralları konusunda uyarıldı.

“Ölüm ve yaralamaları yüzde 2 oranında azaltmayı hedeflemekteyiz”

Uygulama hakkında bilgi veren ve emniyet kemeri takılması konusunda sürücüleri bilgilendirdiklerini söyleyen Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Eski, “100 günlük bir eylem planımız var. Bu yüz günlük eylem planımızda ölüm ve yaralamaları yüzde 2 oranında azaltmayı hedeflemekteyiz. Yüzde 2 oranında ölüm ve yaralamaları azaltırsak bu büyük bir başarı. Önümüzde bayram olduğundan dolayı insanlarımız kaza yapmasın, kaza yaptığında da ölüm ve yaralanma hadisesi olmasın diye emniyet kemeri konusunda bilinçlendirme çalışmalarımız sürmektedir. Araçlarımızın bir çoğunda airbag var, insanlar buna güvenmekte. Emniyet kemeri takılmadığı zaman airbagler işe yaramamakta. Bilakis daha da kötü erken insanların kafası öne eğildiğinden dolayı airbagte bir yumruk gibi saatte 300 kilometre hızla bir yumruk vuruyor eğer emniyet kemeri yoksa” şeklinde konuştu.

“Bayram süresince insanların trafik kurallarına uymasını istiyoruz”

Bayramda yoğun bir turizm olacağını belirten Şube Müdürü Mustafa Eski, “Önümüzdeki 9 gün bayram sürecinde yoğun iç ve dış turizm olacak ondan dolayı biz insanlarımızın aşırı hızdan hatalı sollamadan ve emniyet kemeri noktasından bilinçli hareket etmesini uykusuz ve yorgun araç kullanmaması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Hedefimizi ilk 100 günde 8 ağustosla 15 Kasım arasında yüzde iki oranında ölüm ve yaralanmalı kazalarımızı düşürmek istiyoruz. Bu etkinlikler onun için yapılmaktadır. Bayram süresince insanların trafik kurallarına uymasını istiyoruz. Otogarın giriş ve çıkışlarında biz kontrollerimizi daha da çok arttıracağız. Otobüsler içinde sivil polislerimiz ve denetim elemanlarımız var. Şimdiden ilan ediyoruz otobüs sürücülerimize de, otobüslere sivil görevliler bindireceğiz. Bayram süresince gidiş gelişleri kural ihlalleri olup olmadığının kontrollerini yaptıracağız. Ayrıca Konya merkez ve bölge mıntıkasında drone ile uygulamalarımız olacak. ‘Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulamasında böyle gençlerimiz ailelerini uyaracak. Biz bunları örnek olması bağlamında yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz hem kendisi emniyet kemeri takacak hem de ailesinin emniyet kemeri takmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Çocuklar uygulamadan memnun

Uygulamada durdurulan sürücülerden Saniye Atalay, “Biz büyük bir kaza atlattık. Serdar aracın arkasında bebek koltuğundaydı. Kemeri de bağlıydı. Bolu’da büyük bir kaza atlattık. Serdar eğer benim kucağımda olsaydı kesinlikle durmuyor olurdu. Yani kemere zaten hassasız. Çok memnun kaldım. Çocukların bilinçlendirilmesi güzel. Zaten çocuklar bilinçli büyüyorlar” diye konuştu.

Çocuklar ise, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.