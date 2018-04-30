Çocuklar, KTO Karatay Üniversitesinde kodlama yaptı

KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşen etkinlikte, “Çocuk Gelişiminde Sektörler Arası İşbirliği” dersi kapsamında Fevzi Çakmak Anaokulu’nda öğrenim gören 17 çocuk, kodlama alanında öğrendiklerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Matematik, teknoloji, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme gibi alanlarda çocuklara erken yaşta beceri kazandıran kodlama çalışmalarını, KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri de ilgiyle izledi. Okul öncesi eğitiminde kodlama çalışmaları, çocuklarda tasarım odaklı düşünebilmeyi sağlayarak dijitalleşen hayatta dünyadaki olup biten gelişmeleri anlamalarını kolaylaştırıyor. Kodlama çalışmaları, küçük çocuklara sayıları, renkleri kavramaya da yardımcı oluyor. Bu nedenle KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileri küçük çocuklara kodlamayı nasıl öğretebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“Çocuk Gelişiminde Sektörler Arası İşbirliği” dersi kapsamında her hafta çocuk eğitimiyle ilişkili farklı sektörlerden konuklar, üniversite öğrencileriyle bir araya geliyor. Bu etkinlikler sonucunda, mezun olmadan önce farklı sektörlerden eğitmenlerle tanışan üniversite öğrencileri, mezuniyetten sonra çalışacakları alanlar ile ilgili net bilgiler elde etme fırsatı yakalıyor.