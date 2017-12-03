Çocuklarda kulak kaşıntısı orta kulak iltihabının işareti olabilir

Özel Konya Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, kışın rastlanan kulak, burun, boğaz hastalıklarında, kulak rahatsızlıkları bakımından kulakta enfeksiyonların sayılabileceğini belirterek, "Burada orta kulak iltihaplarından, dış kulak iltihaplarından bahsedilebilir. Orta kulak iltihapları genellikle tek başına olmamakla beraber, burun ve boğaz iltihabının, kulak tüpü yani östaki tüpünün iltihabı kulaktan boğaza doğru taşıması, genizden kulağa doğru taşınması ile mümkün olmakta. Dolayısıyla orta kulak iltihaplarını da burun ve boğaz iltihaplarından ayrı düşünmek zor. Çünkü özellikle çocuk hastalarda sebebi açıklanamayan kulak işareti, kulağını kaşıması ve huzursuzluk orta kulak iltihabına işaret edebilir. Fakat bunun altında genellikle burun ve boğaz enfeksiyonu, dolayısıyla onun da altında bir geniz eti yatabilir. Dolayısıyla sık kulak iltihabı geçiren küçük çocukların geniz eti yönünden ya röntgen ile ya da endoskopik olarak kamera ile geniz etlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bu durumların altında havaların soğuması gelmektedir. Havaların eksi derecelere düşmesi vücudumuzdaki 36 dereceyle kıyaslandığında bir tezat oluşturmakta ve biz vücudumuzun sıcaklığına azami ölçüde korumakla yükümlü bulunmaktayız. Dikkat etmediğiniz durumlarda bu tip burun burun ve boğaz iltihaplarından kaynaklı orta kulak iltihapları artabilir” dedi.

“Sinüziti önemsemek kışın özellikle önem arz etmektedir”

Op. Dr. Mehmet Şentürk şöyle devam etti: “Tabii ki daha önce kulak iltihabı olan hastalarımızın kışın daha fazla enfeksiyona maruz kalmaları söz konusu olabilir. Özellikle kulak zarında delik olan hastaların kışın daha fazla rahatsızlandığını görüyoruz. Bu durumda ufak bir iltihaplı akıntıda hemen kulak burun boğaz uzmanına müracaatla tedavilerinin başlatılması gerekmektedir. İlerleyen safhalarda kulak iltihapları menenjite, hatta boyuna da yayılabilmektedir. Burun hastalıklarına gelirsek en sık nezle veya soğuk algınlığından bahsedebiliriz. Daha çok vücudun soğuğa verdiği bir reaksiyon olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla burada burunda su gibi akıntı, baş ağırısı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı, boğazda yanma, yutma güçlüğü ile beraber olabilir. İlerleyen sayfalarda sarı veya yeşil burun akıntısına sebep olabilir. Dolayısıyla hastalarımızın ilk safhalarda antibiyotiksiz olarak soğuk algınlığı ilaçlarından başlamasında fayda olabilir. Enfeksiyonların uygun tedavi edilmediği durumlarda sinüzit gözaltı dokulara ve beyine kadar yayılabilen enfeksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla sinüziti önemsemek kışın özellikle daha bir önem arz etmektedir.”