Çocuklarda yazın karşılaşılan cilt hastalıklarına dikkat

Necla Eryılmaz cilt hastalıklarından çocukların daha çabuk etkilendiğini söyledi.

Yaz aylarında çocukların güneş, terleme, deniz suyu ve sıcak hava etkisiyle bazı cilt hastalıklarıyla daha fazla karşılaşıldığını belirten Medicana Konya Hastanesi Necla Eryılmaz dikkat edilmesi gerekenler ve yapılacak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

“İsilik ter bezlerinin tıkanıklığı sonucu oluşur”

Yaz aylarında sıklıkla görülen ’İsilik’ (miliarya) rahatsızlığının kırmızı kabartılar şeklinde görüldüğünü söyleyen Uzman Dr. Necla Eryılmaz, “Aşırı sıcak havalarda ve deniz sonrası sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Ter bezlerinin tıkanıklığı sonucu oluşur. Nemli ortam şikayetleri şiddetlendirir, kaşıntı sonucu ikincil enfeksiyon gelişebilir. Tedavide serin ortamda bulunma, sıkı giysilerden sakınma, lokal rahatlatıcı tedaviler ve en önemlisi sık banyo önerilir” dedi.

“Güneş koruyucuları dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmelidir”

Yaz aylarında vücutta meydana gelen güneş yanıklarından korunma yollarına da değinen Uzman Dr. Eryılmaz, “Güneş ışıkları cildimizde kuruluk, kızarıklık ve hafif şişliğin görüldüğü birinci derece yanık yanında bazen ’Bül’ denen su toplamalarla daha şiddetli yanıklara da yol açabilir. Özellikle çocukluk döneminde tekrarlayan şiddetli yanıklar ileri yaşlarda cilt kanseri riskini çok arttırmaktadır. Ayrıca güneşe bağlı kızarıklık, yanma ve şiddetli kaşıntı ile seyreden güneş alerjileri de çocuklarda sıktır. Güneş alerjilerini bazı bitkilerin deriye teması, parfümler, bazı ilaçlar artırabilmektedir. Güneş yanıklarından korunmak için saat 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışığına direk maruziyetten sakınılmalıdır. 6 aydan küçük çocuklar uzun süreli güneşte kalmamalıdır. Bol sıvı gıda tüketmeleri önerilir. Çocukların cilt tipine göre uygun güneş kremi veya losyonu kullanmaları gerekir. Güneş koruyucuların dışarı çıkmadan 15-20 dk. önce sürülmesi, 2 saatte bir yenilenmesi ve yüzme sonrası tekrarlanması gerekmektedir” diye konuştu.

"Mantar enfeksiyonlarına dikkat"

Dr. Eryılmaz, böcek, sinek gibi haşerelere bağlı cilt reaksiyonlarına karşı sineklik, böcek ilacı, cibinlik gibi fiziki koruma önerisinde bulundu. Deniz-havuz sonrası nemli ortam veya ortak kullanılan eşya ve mekânlar nedeniyle mantar enfeksiyonları ile sık karşılaşıldığını anımsatan Dr. Eryılmaz, “Enfeksiyonun giriş bölgesinden başlayan soyulma, kaşıntı, kızarıklık olur. Hekime başvurularak doğru tanı ile kolayca tedavisi mümkündür. Koruyucu önlem olarak cilt kuru tutulmalıdır, dezenfeksiyona dikkat edilmeli ortak eşya kullanılmamalıdır” dedi.

Yaz aylarında çocuklarda görülen cilt kuruluğuna bağlı yüzde beyaz görünümlü lekelerden de (pitriasisalba) bahseden Uzman Dr. Eryılmaz, bu lekelerin geçici bir durum olduğunu, nemlendirici ve güneş kremleri ile kolayca tedavi edilebileceğini kaydetti.