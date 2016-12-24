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24 Aralık 2016 12:00

Çocukların kayak keyfi

Çocukların kayak keyfi

24 Aralık 2016 12:00

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının ardından gelen kar tatili öğrenim çağındaki çocuklara yaradı.
Perşembe ve Cuma günü okulların tatil edilmesini hafta sonu tatili ile birleştiren çocuklar, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesinin altındaki dik yokuşu adeta doğal kayak pistine dönüştürdü. Evden getirdiği tepsilerin yanı sıra, iç lastiği ve naylonlarla kayak yaparak eğlence dolu anlar yaşayan çocukların yaşadığı mutluluk ve sevince Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu.
Kayak keyfi yaşayan çocuklarla biraraya gelen Özaltun, tatili fırsata çeviren çocuklarla sohbet etti, yaşadığı eğlence dolu anları bir süre izleyerek takip etti. Çocuklarla birlikte çekim yapmak için gelen bazı gazeteciler de kayak keyfine ortak oldu.
Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, verilen kar tatilini iyi değerlendiren Beyşehirli çocukların özellikle ilçe merkezindeki dik yokuş ve eğimli yolları doğal kayak pisti haline dönüştürdüğüne vurgu yaparak, “İhsan Kabadayı Ortaokulumuzun önündeki yolu da bu amaçla değerlendiren çocuklarımızla burada yaşadıkları sevince ortak olduk. Onların yaşadığı coşku, mutluluk ve sevinç gerçekten görülmeye değerdi. Onlarla sohbet ettik, isteklerini dinledik. Bu yolu onların zarar görmeden eğlenmesi için de yine talepleri üzerine ulaşıma kapattık. Beyşehir’in her noktasında aslında günlerdir durmadan devam eden kar yağışının ardından bu sevinç ve coşkuyu görebilmek mümkün” diye konuştu.



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