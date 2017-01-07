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07 Ocak 2017 14:12

Çöken çatı altında kalan emniyet araçları çıkarıldı

Çöken çatı altında kalan emniyet araçları çıkarıldı

07 Ocak 2017 14:12

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir metreyi aşan kar sonrası yıkılan çatı altında kalan Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçlar çalışmalar sonrasında çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Emniyet Müdürlüğü’nün yan tarafında bulunan ve araçların park edildiği hangarın çatısı aşırı kara dayanamayarak göçtü. Göçük altında Emniyet Müdürlüğü’ne ait 4 resmi araç ile çalışanlara ait 8 araç, çöken çatının altında kaldı. İlçede iki gündür devam eden yağmur yağışı ve lodos sonrası, karların erimesi ile birlikte göçen çatı altındaki araçları kurtarmak için, Konya AFAD ekipleri ve Seydişehir Emniyeti harekete geçti. Çöken çatı, vinç ve kepçe yardımı ile kaldırılarak altında kalan araçlar çıkarıldı ve hasar tespitine başlandı.
Öte yandan, Konya-Antalya yolu ise Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı ve tipini nedeni ile trafiğe kapatıldı.



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