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21 Haziran 2018 21:00

Çöp atmak için yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya’da akşam saatlerinde çöp dökmek için yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Mustafa Yavuz otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çöp atmak için yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

21 Haziran 2018 21:00


Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evindeki tadilat sonrası biriken çöpleri atmaya çıkan 90 yaşındaki Mustafa Yavuz, cadde üzerinde yolun karşısına geçtiği sırada İzzet Ş.’nin (24) kullandığı 42 FIZ 10 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 100 metre sürüklenen Mustafa Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise cadde üzerindeki trafik akışınu kontrollü olarak sağladı. Otomobil sürücüsü İzzet Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yavuz’un cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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