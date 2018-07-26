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26 Temmuz 2018 13:56

Çöp konteynerinde bulunan kuzuya belediye sahip çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından çöp konteynerinde bulunan kuzuya belediye sahip çıktı.

Çöp konteynerinde bulunan kuzuya belediye sahip çıktı

26 Temmuz 2018 13:56


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Gülbançe Mahallesi’ndeki bir çöpten ses geldiği ihbarını değerlendiren Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin içinde canlı halde kuzu buldu. Bitkin olduğu görülen kuzu hemen zabıta ekiplerince alınarak güvenli bir ortama götürüldü. Burada veteriner çağrılarak kuzunun gerekli tedavisi yapıldı. Kuzuya süt veren ekipler hayvanın kendine gelmesini sağladı.



Kuzunun adı ’Garip’ oldu


Konu hakkında açıklama yapan Zabıta Komiseri Sami Aygül, "Öncelikle bu kuzuyu fark ederek ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Son dönemlerde hayvanlara yapılan işkenceleri ve çöpe atanları kınıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Dün gece saat 23.00 civarında ekiplerimize bir ihbar yapıldı ve olay yerinde çöp konteynerinin içinde bitkin bir vaziyette bu kuzumuz bulundu. Sabaha kadar sütünü verdik veterinere gösterdik adını ise ‘Garip’ koyduk. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Sahibi çıkana kadar bizim korumamız altında duracak. Sahibi çıktıktan sonra teslim edeceğiz. Sahibi mi çöpe attı? Başkaları mı attı? Çalındı mı? Orasını bilmiyoruz. Tahkikat yapıp ona göre hareket edeceğiz ama bu süre içerisinde belediyemizin emin ellerinde olacak" diye konuştu.


Kuzu veteriner kontrolünde otlak bir alanda bakımı gerçekleştiriliyor.




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