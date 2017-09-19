Çöp toplarken kamyonetiyle 2 yaşındaki kızını ezdi

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kulu-Konya yolu güzergahında bulunan çöplükte, hurda, plastik ve karton toplayan A.A., topladığı malzemeleri yüklemek için 01 F 223 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Medine Avcı’yı ezdi. Kamyonun tekerinin altında kalarak ağır yaralanan Medine Avcı, ailesi tarafından kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından savcı ve polis tarafından çöplükte inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.