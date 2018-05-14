Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan cumhurbaşkanı adayı İnce, eğitim sistemi ile ilgili eleştirilerde bulunarak, “Eğitimin canına okudular. Çocuklarımız iyi eğitim almıyor. Benim derdim çocuklarımız. Eğer Türkiye bu yılları kaçırırsa emin olun 100 yıl yoksul kalır. 1 milyon 200 bin öğrenciye devlet kredi veriyor geri ödemeli. Şimdi bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere söz veriyorum; okulu bitirdin iş bulamadın, 2 sene boyunca iş bulana kadar o krediyi almaya devam edeceksin. Gençlerimiz sınava giriyor. Sınava girerken para isteniyor. Kendi çocuklarına bedava sınav yapamayan bir devlete yazıklar olsun. Müzeleri gezmek, tarihimizi, kültürümüzü çocuklarımızın öğrenmesi cumhurbaşkanı olduğumda öğrenci kimliğini gösteren herkes müzelere bedava girecek. Her yıl 10 bin öğrenciyi tahsillerini arttırsınlar diye yurt dışına göndereceğiz. Türkiye’deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. Bunları sizinle beraber yapacağız” dedi.

Bugünün Dünya Çiftçiler Günü ve Eczacılar Günü olduğunu hatırlatan Muharrem İnce, “Eczacıların sorunlarını biliyorum, takip edeceğiz, sorunlarını çözeceğiz. Çiftçilere bu konuda bir şeyler söylemem lazım. 70’li yıllarda Ecevit’in bir sloganı vardı; ‘Toprak işleyenin su kullananın’ diyordu. Topraklar sizinse tapular evde olması lazım, tapular gitmiş bankaya. Sulama birlikleri canına okuyor. Toprağını, suyunu elinden almışlar. Buğdayın anavatanı Türkiye. 20 milyon ton üretiyoruz. 5 milyon ton da dışarıdan alıyoruz. Yani 1 milyar dolarlık buğday alıyoruz. Her sene 1 milyar dolar parayı buğday almaya dışarıya veriyoruz. O parayı oraya vereceğine, Suriyelilere vereceğine, çiftçiye versene. Sonra Bulgaristan’dan saman almayalım. Yerel besleneceğiz, yerel tüketeceğiz, çocuklarımız GDO’lu ürünler yemeyecek. Bir köylü çocuğu olarak, çobanlık yapmış, tarlalarda büyümüş, traktörü römorkla geri geri yanaştıran biri olarak size söz veriyorum, bu millet hakettiği yere gelecek” şeklinde konuştu.

“Biz bu milleti birleştireceğiz, ayağa kaldıracağız”

Edirne’de miting yaptığını, oradan Hakkari’ye gidip miting yaptığını anlatan İnce, “Hakkarililer bağrına bastı beni. Memleketin dört bir köşesi, 81 milyonu hiç ayrım yapmadan seviyorum ben. Muharrem İnce gelirse senin başörtünle uğraşır diyorlar. Buradan söz veriyorum, benim kız kardeşim 12 yaşından beri başörtüsü takıyor. 40 senedir takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek. İster evinde, ister sokakta, ister devlet dairesinde taksın başörtüsünü, böyle bir sorunumuz yok. Biz bu milleti birleştireceğiz, ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, “Bakın 24 Haziran günü Muharrem İnce Yalova’da oyunu kullanacak. Sonra atlayacağım arabama Ankara’ya gideceğim. YSK üyelerini Konya’dan uyarıyorum, işinizi doğru yapın, tarafsız olun. Avukat arkadaşlarım cübbelerini arabada gezdirsin, her an sizi davet edebilirim. En az 50 bin cübbeli avukatla YSK’ya gideceğiz. YSK üyeleri alavere dalavere işler yapmayın. Abidik gubidik işler yapmayın. Türkiye’nin dört bir yanına sokaklara fotoğraflarını asarım, insan içine çıkamazsınız” diye konuştu.