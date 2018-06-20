dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak destek istedi.

Beyşehir’de Organize Sanayi Bölgesi, Üstünler, Huğlu ve Üzümlü Mahallerini ziyaret eden Mustafa Akış’a, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ‘Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz’ diyenlere inat Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceklerini anlattıklarını ifade eden Akış, “Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız, en büyük referansımızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış şöyle konuştu; “İddiamız Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız, geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi iki kat daha büyüttüğümüzde Allah’ın izniyle ülkemizi, dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. Yeter ki milletimizin desteği bizimle olsun. Bizim işimiz Türkiye’ye eser kazandırmaktır. İnanıyoruz ki; milletimiz 16 yıldır olduğu gibi laf üretene değil icraat üretene bakacaktır. Milletimiz, Türkiye’nin yaşadığı değişimin, dönüşümün ve katettiği mesafenin büyüklüğünün en yakın şahitleridir. 24 Haziran seçimleri Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Sistem değişikliğinin temel amacı sürdürülebilir bir sistemle yönetilebilir bir Türkiye’dir.”