Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’nın bir hayalini daha gerçekleştirecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Seçme Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Konya’nın bir hayalinin daha gerçekleştiğine şahit olduklarını kaydeden Altay, Seçme Mahallesindeki arıtma tesisinden Konya merkez, Çumra ve İçeri Çumra’nın su ihtiyacının 2050 yılına kadar karşılanacağını söyledi. Türkiye’nin en önemli projelerinden Konya Ovası Projesi (KOP) Mavi Tünel kapsamında oluşturulan barajlardan Konya havzasına yıllık 440 milyon metreküplük su aktarılacağını, bunun 100 milyon metreküpünün içme suyu olarak kullanılacağını belirten Altay, bunun için 120 kilometrelik bir isale hattı döşendiğini, arıtma tesisinden günlük 366 bin metreküp içme suyunun Konyalıların hizmetinde olacağını ifade etti.

"2 Haziran Cumartesi günü Şehir Meydanında buluşalım"

Torosların memba suyu kalitesindeki suyu 2 Haziran’dan itibaren arıtma tesisi üzerinden Konya’ya göndermeye başlayacaklarını vurgulayan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek tesisin Konya’ya hayırlı olmasını diledi. Altay, bütün Konyalıları 2 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya davet etti.