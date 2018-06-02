Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Söz verdik ve bugün de açılışı yapılmak suretiyle bir adım atıyoruz” diyerek, “Konya Ovası Projesi Göksu Ovasından Akdeniz’e o boşa akan suları barajlar ve tünel vasıtasıyla Torosları aştırarak Konya Ovasına aktaracak bir proje. KOP’un temel unsularından olan proje. 16 Aralık 2012’de adımı attık ve Mavi Tünel 17 bin 34 metre uzunluğunda 4,2 metre çapında bir eser. Burada önemli olan şu bundan sonra Afşar ve Bozkır barajları da bitmek üzere. Bütün bunlarla beraber bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Eski rakamla 650 trilyon. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, Konya’ya, Çumra’ya ne kadar önem verdiğimizi anlatması bakımından büyük önem arz ediyor ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılan suyun yıllık 100 milyon metreküpü içme suyu projesine tahsis edilecektir. Bütün bunlarla beraber 120 kilometre uzunluğunda 2,20 metre çapında çelik isale hattı ham su terfi merkezi, 136 metre açıklığında Belkuyu yaya ve isale geçiş köprüsü. Tabii hepsinden öte burada önemli olan günde 366 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi. Fakat buranın önemli olan bir özelliği de malum hidroelektrik santral meselesi. Yani enerji üretimine de sahip olması. İşte Konya’ya verdiğimiz önem, Konya’nın ilçelerine özellikle Çumra’daki Mavi Tünel projesiyle bambaşka bir özellik kazandı. Şimdi yapılacak ilave tesislerle, çevredeki yeşil düzenlemesi ile bol miktarda yeşillendirmeyi yapmamız lazım. Böyle güzel bir Mavi Tünel barajının çevresini yemyeşil yapalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazanı şerifini de tebrik ederek, “Rabbim bizleri şu mübarek aya kavuşturdu. Rabbim bizleri Ramazan Bayramına da kavuştur, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle” şeklinde konuştu. Erdoğan, tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, protokol mensupları ile birlikte Mavi Tünel’in açılışını gerçekleştirdi.