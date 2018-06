Bunlar dağıttı. Benim milletvekili arkadaşlarımıza hırsız ithamında bulunan İnce’ye dava açın" dedi.

Kılıçarslan Şehir Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya ve ülke için çok büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt’te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, Selçuklu ile Osmanlı ile Ankara’da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık. 1950’da çok partili hayata geçerek güzel bir başlangıç yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle istiklalimize, istikbalimize sahip çıkarak güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 24 Haziran yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. 24 Haziran’da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? Konya öyleyse vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Konya, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak, Konya şahlanacak. Biraz sonra Çumra’ya gidiyorum. Konya’nın içme suyu problemini çözecek önemli bir tesis in açılışını yapacağız. Biz yaparız, onlar laf yapar, aramızdaki fark bu. Açılışını yapacağımız Mavi Tünel ile 100 milyon metreküp suyla Konya şehir merkezi, Çumra ilçesi ve İçeriçumra’nın 2050 yılına kadar olan ihtiyacını karşılıyoruz. Torosların memba kalitesindeki suyunu şehre verecek bu tesis 650 milyon TL’ye mal oldu. Konuşuyor, para var mı diyor. Sen esere bak, para olmadan bunlar olur mu? Hamdolsun para da var. İnce sen Konya’yı bilir misin, bay Kemal bilir misin? Niye bilsin ki, ihtiyaçları var mı? İşte 20 yıl önceki Konya’yı bunlar bilse işte o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarlar. Konya’ya son 16 yılda bay Kemal, İnce şu yatırıma bak, son 16 yılda Konya’ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Ah bay Kemal senin genel müdür olduğun hastaneler müflis haldeyken, o hastanelerde vatandaşlarımız can çekişirken sen diyordun ki ben ne yapayım. İşte bak biz her şeyimizle buradayız. Devlet hastanelerimizle, şehir hastanelerimizle, tesislerimizle. Sen bu işlerden anlamazsın, senin adayın da anlamaz. Ne diyor, ‘Muharrem gel bakalım’ diyor. Seçim beyannamesini kim okuyor, aday değil parti genel başkanı okuyor. Bunların durumu rezalet" dedi.

"Eski stadın yeri Millet Bahçesi olacak"

Konya’daki eski stadın yerini Millet Bahçesi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Amerika’nın Central Parkı, İngiltere’nin High Parkı varsa bizim de Konya’da Millet Bahçemiz olacak. Konya’ya ülkemizde ilk defa bisiklet yarışları için bir veledrom inşa ediyoruz. Konya bisiklet kullanmada Türkiye’nin bir numarası. İnşallah ihalesi Ağustos’ta yapılacak, kısa sürede hizmete girecek. Sağlıkta 83 tesis şehrimize kazandırdık. Aralarında bin 250 yataklı Karatay Şehir Hastanemizin de bulunduğu 6 adet tesisin yapımı devam ediyor. Bay Kemal, İnce anlar mısınız? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu bin 104 kilometreye ulaştırdık. Seydişehir ve Beyşehir yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Konya’yı Yüksek Hızlı Trenin merkezi haline dönüştürdük. Ne diyor şimdi bay Kemal’in adayı, ‘Biz bu işlerle uğraşmayız’. Yahu o zaman niye aday oldun. Biliyorlar, yaparsa AK Parti yapar. Nasıl olsa kazanamayacaklarını biliyorlar. Konya Karaman hızlı treni inşallah bu yıl sonu açılıyor. Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. 530 kilometre uzunluğa sahip hattın toplam maliyeti 11,5 katrilyon. Antalya’yı Kapadokya ve Kayseri’ye bağlayacak hattın etüt çalışmaları devam ediyor. Afyonkarahisar-Konya demiryolu hattını modernize etmek üzere yatırım programımıza aldık. Konya havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaptık. Geçenlerde bay Kemal bir televizyonda konuşuyor, ‘Sabiha Gökçen’in yolcusu yoktu. Yolcusu olmayan yere havalimanı yapılır mı?’ Bu havalimanını Erdoğan ve AK Parti yapmadı ki ama basmıyor. Biz çalışmayan Sabiha Gökçen Havalimanını çalışır hale getirdik. Şimdi yetmiyor, binalarını çoğalttık, pist yaptık. Biz sayın İnce’ye de rahat gidip gelsin Yalova’ya diye Osman Gazi Köprüsünü yaptık. Bize teşekkür et, biz hizmet ehliyiz. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik" şeklinde konuştu.

"Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu"

"Osmanlı’dan bugüne uzanan Mavi Tünel’i tamamlamak da hamdolsun bize nasip oldu" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 bin 34 metre uzunluğunda, 4,2 metre çapında dev bir tüneldir. Konya Kapalı havzasına sular aktarılıyor. Bu tesislerden Mavi Tünel, Bağbaşı Barajının inşaatlarını tamamladık. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 374 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Son 16 yılda Konya’ya yaklaşık 2 katrilyon lira olmak üzere toplamda 7 katrilyon destek verdik. Bay Kemal çiftçilere para vermiyorsunuz, çiftçi ağlıyor diyor. Bir sorar insan, verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu. Ama istediğin kadar yalan söyle benim feraset ehli milletim sizin bu yalanlarınızı yutmuyor. Hayvancılıkta hibe programımız var. 24 Haziran’da vakit birlik vakti. Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti’ye mührü basıyor muyuz? Hizmet siyasetinden yana oy kullanıyor muyuz? Gece gündüz çalışmaya devam. Ben de çalışıyorum. Her yeri geziyorum. Hamdolsun vatandaşlarımız sahura kadar dimdik ayakta. Gece Taksim Camisini gezdim. 2 gün önce bin 44 kişilik bir yurtta öğrencilerle sahur yaptım. Benim de aklımda değildi, bir tweet attı, bizimle çay içemeye var mısınız dedi, gittik onlarla çay içtik. Gençler 24 Haziran’a kadar liseden üniversiteye ve çalışanlarına kadar tüm gençlere AK Parti’yi anlatıyor muyuz?" dedi.

Milletvekillerine İnce’ye dava açın çağrısı

"Kardeşlerim gördüğünüz gibi biz her gittiğimiz yerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Diğerleri yıkacağız, yaptırmayacağız, eskiye döneceğiz, kapatacağız diyor. Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlarda kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Benim milletvekili arkadaşlarımıza hırsız ithamında bulunan İnce’ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım. Bay Kemal ne kadar yalancıysa bu da o kadar yalancı. Ne dedim ispat edeceksin, ispat etmezsen namertsin dedim. Bir şey söyleyebildi mi? Bir tane yazarın bir kitabından mısra aldı. O yazar ne dedi, ‘benim o yazım somut değildir, arkasında duramam’ dedi. Yüreğin varsa, sıkıyorsa çık delilini göster. Bay Kemal de öyleydi. Ondan epey para aldık."

"Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez"

Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Zeytin Dalı Harekatının kahraman Komutanı İsmail Metin Temel paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz, 2. Ordu Malatya’dadır, ben de gittiğimde bir iftar verildi. Malatya’da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor. Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatından gelen yakın bir hukukumuz var. Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz. Bunun genel başkanı da ‘Aman ha Afrin’e girmeyin’ diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz girdi mi; başlarında da Metin Temel Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca bunun intikamını alıyorlar. Terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Milletimize gösterecekleri bir eserleri, vizyonları, niyetleri de yok. Biz 24 Haziran’da sandıkları patlatırcasına AK Parti’yi çıkarmaya var mıyız?" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Konya Milletvekili adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.

Erdoğan’dan miting sonrası hasta ziyareti

Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında karşılayanlar arasında yer alan Gülizar Ozan, kanser hastası olan annesinin kendisini çok sevdiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine davet etti. Erdoğan da mitingin ardından Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesinde bulunan ailenin evine gitti. Akciğer kanseri hastası Raife Ozan (73) ile bir süre görüşen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.