Şimdi bunlar kalkmışlar ‘Türkiye’de evet çıkarsa bu sıkıntılara neden olur’ diyor. Sen haddini bil sen bunu konuşamazsın. Rapor yazamazsın. Efendim neymiş her tarafta ’evet’ ilanları görmüş. Onu çalışmayan muhalefete sor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanında “Evet Platformu” tarafından düzenlenen “Konya Buluşması”na katılarak halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ile gönül bağlarının köklerinin Selçuklu’ya kadar gittiğini ifade ederek, “Ankara’da şu anda kullandığımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ve genel merkez binasının Selçuklu mimarisinin modern bir yorumu olarak inşa ettirdik. Gelenler hayran kalıyor. İşte biz Selçuklu’yu bugüne taşıdık. Artık ülkemizin her köşesinde bu tarz eserlerin yükseldiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Eyy gafil, seni Samsun’a sokmazlar. Haddini bil haddini”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Biz Konya’nın geçmişine ve bugününe sahip çıkarken CHP’nin vekilinin Konya’da dediklerini duydunuz değil mi? Neymiş, ’evet’ verenleri İzmir’den denize dökeceklermiş. Samsun’dan gireceklermiş, Sivas, Amasya Sakarya’ya. Eyy gafil. Seni Samsun’a sokmazlar. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Bunu böyle bil. Sen ne zannettin bu ülkeyi, bu milleti ne zannediyorsun. Bunca yıl Konya’nın ekmeğini yemiş birisi nasıl olur da böyle zırvalar. Eminim Konyalı bu densize haddini pazar günü bildirecektir. Onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir” şeklinde konuştu.

Pazar günü vatandaşların sandıkta cevap vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rabbime hamdolsun böyle bir gençliğimiz var. Bu zihniyete ilk dersi pazar günü sandıkta vereceğinize inanıyorum. Bu parti eski ve yeni genel başkanları ile milletvekilleri ile tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz, Konyalının olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye’nin yönetim sistemi değişince milletin önüne çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar. Hep göbeğini kaşıyan, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip hem de ülkede söz sahibi olma yöntemi bitiyor. Artık hükümetler Güneş Otel’de medya patronlarının yanlarındaki pazarlıkta değil, sandıkta doğrudan millet tarafından kurulacak. Kararı siz vereceksiniz. Ne diyor Mevlana, işarete bak, ‘Okyanus gibi bol haysiyet, elif gibi dimdik şahsiyet’. İşte onları karşımda görüyorum. 16 Nisan’da ’evet’ diyerek bu haysiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mısınız? Pazar günü akşam bu ülkenin bayramı olacak. Bu tarihi bir devrim, tarihi bir değişim, dönüşüm. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Bunu anlamayanlar olabilir. Varsın anlamasınlar. Benim milletim anlıyor ya, bu yeter. Bugün turumuzu Konya’da tamamlıyoruz. Yarın İstanbul’un 4 ilçesine gideceğim. Pazar günü sandıklara sıkı sahip çıkacağız. Aman ha, ihmal yok. Hepimiz sandıklara gideceğiz. Sandık görevlisiysek görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Konya’dan zaten bu noktada en ufak bir şüphem yok. Sandıklar emin ellerde. Bu seçimde artık oy pusulası yok, parti anlamı yok. Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Beyaz ak, yani o evet. Kahverengi de hayır. O zaman, demek ki ak da, evet de buluşuyoruz. Mührü evete basarsanız anayasa değişikliğini kabul etmiş oluyorsunuz. Hayırı zaten söylememe gerek yok. O zaman reddetmiş oluyorsunuz. Vatandaşlarımızdan yine söylüyorum, mutlaka sandığı gitmelerini ve oy kullanmalarını istiyorum. Sakın sağda solda söylenenlere kulak asmayın, aklınıza takılan bir şey varsa sandık başındaki görevlilere sorun, bilgi alın. İçinizde sandık müşahitleri varsa onlar da sakın ha, oradan tutanakları almadan ayrılmamalı. Demokrasimize, geleceğimize sahip çıkmak da, önce sandığa gitmek ve attığımız oya sahip çıkmakla başlar.”

“AGİT önce haddini bil haddini”

Avrupa’nın AGİT örgütüne de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’nın AGİT örgütü var. Bu, daha çok seçimlerin yapıldığı ülkelere gönderilen heyetler. Şimdi bunlar kalkmışlar ‘Türkiye’de evet çıkarsa birçok sıkıntıların olduğu anlamına gelir’ diyor. Sen kimsin? Önce haddini bil haddini. Senin böyle bir görevin yok. Evet çıkarsa ne olur, hayır çıkarsa ne olur, sen bunu konuşamazsın. Böyle de bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet evet ile gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitabında konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eskiler ne diyor? ‘Aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletir’. Biz dertliyiz hem de aşığız. Onun için evelallah biz pazar akşamı itibari ile bu işi milletle bitireceğiz. Davamız büyük, aşkımız millet, derdimiz memleket. Konya’da yüz bin kişi karşımda duruyor. Bu nasıl bir aşk? 81 vilayeti dolaştık başbakanımız ve Bahçeli ile. Milletimize hep seslendik. 16 Nisan’da oylayacağımız anayasa değişikliğini düşünün. Zaten iş başındayız. Hani Kılıçdaroğlu diyor ya ‘Neyi yapamadınız da anayasayı değiştiriyorsunuz’ diye. Soru doğru da soranın niyeti doğru değil. Beni de çok seviyor ha Recep Tayyip Erdoğan’dan sonrası ne olacak diyor. Muhabbeti baya iyi. Geçtiğimiz 14 yıl boyunca ülkemize ve milletimize hizmet getirmek için attığımız her adımda bunların ayağımıza nasıl çelme taktığını çok iyi biliriz. Her fırsatta anayasa mahkemesini yol ettiler. Sanmayın, amaçları hukuku korumak, adaleti sağlamak. Kesinlikle öyle bir dertleri yok. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gen soru, biliyorlar ki netice alamayacağız yine gen soru. Bu çalıştırılmamak için. Bundan sonra gen soru yok. Gen soru hakkı milletin, güvenoyu hakkı milletin. Zamanı gelince millet başarılı olamadın güle güle diyecek. Hizmet ve eserleri sabote etmek bunların derdi. Anayasa değişikliğini kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için istiyoruz. Neye ihtiyaç olduğunu çok iyi görüyoruz. Yönetim sistemi meselesi bugünün meselesi gedil. Son 6-7 yıldır bu konu gündemden hiç düşmedi. Neden peki? Milletimiz için hayati meselede destek yerine takoz olma ihtiyacını neden duydular. Sağ olsun MHP destek verdi de milletimizin önüne getirebildik. Keşke CHP’de bu çalışmanın içinde yer alsaydı. Ama almadı. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu gücün üstünde güç var mı? O kadar. Tıpkı MHP gibi onlarda katkılarını sunsaydı çok daha geniş bir paketle milletimizin karşısına çıksaydık. Bunlar beyaza siyah derler. Hiç iyi niyetle yaklaşmadılar. Buradan AK Parti’li, MHP’li, BBP’li, bütün bu kardeşlerimle birlikte, CHP, Saadet Partisi’ne gönül vermiş tüm kardeşlerime sesleniyorum. Gelin hep birlikte ülkemizi 16 Nisan’da yeni yönetim sistemine kavuşturalım. Bu yeni bir fırsattır. Duyduk ki, hani denize döker diyen zat vardı ya, Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamında ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm. Çünkü ben o kökeni tanırım ve böyle zillet içindeki bir kişi nasıl oluyor da ziyaret ediyorlar. Artık bu millete sürekli yalan söyleyen siyasetçilere mahkum değilsiniz. Milletimiz 5 yılda bir önüne gelen iki sandıktan birinde cumhurbaşkanını ve hükümeti, diğerinde meclis ve milletvekillerini seçecek. Yani Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi Cumhurbaşkanı sabah akşam yatıp sabah muhtarlıkları kapatamayacak. Adam dersine çalışmıyor. Lokantalar belediyenin işidir. Sen SSK Genel Müdürlüğü yaptın da ne yaptın ya. Her tarafı rezil ettin. Artık zaman kaybetmeyelim diyorum. Yeni sistemin eskisinden en büyük farkı karar alma ve uygulamaların seri, hızlı olmasıdır. Her şeyin hızının arttığı bir dönemde hükümetlerin eski usul ile devam etmesi mümkün değil. Bu geç oldu ama inşallah pazar günü güç olmayacak.”

“İçeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığımız dönemden geçiyoruz”

Türkiye’nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar bu milleten daha güçlü değiller. İşte pazar günü Batı’ya da bir cevap vereceksiniz. Vereceğiniz evet oyları cevap olacaktır. Türk Milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkan bir millettir. Yurt kurar, yuva kurar, medeniyet kurar. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine, girdik. Daha da gideceğiz. Allah’ın izni ile bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya da yok olacaklar başka çaresi yok. Bu ten bu can da oldukça mücadelemiz sürecek. PKK, PYD’nin Türk kardeşlerimizle ne işi var. Bunlar parası verilen birer kiralık katil sürüsüne dönüşmüş durumdalar. Bu bölgemizde yıllardır sadece Müslümanları öldüren diğer yerlerde de sadece masumları öldüren bir örgüttür. FETÖ derseniz, kendi milletine, ülkesine silah çeken bir ihanet çetesidir. Pazar günü aynı zamanda idam kararının verileceği gündür. Asıl bu kararı siz vereceksiniz siz. Pazar’dan sonra inşallah bu parlamentoya gelecek. Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli ve Yıldırım evet diyecekler. Dolayısıyla parlamentodan geçti geçti, sonra bana gelecek ve ben de onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir. Ha geçmedi, bu seferde AK Parti, MHP yine bir gen soru ve millete geleceğiz. Kararı millet verir millet. Yolu açıkladım size. Bu örgütler eylemleri ile canımızı yakıyor olabilirler ama bizi hedeflerimizden asla geri çeviremezler. Umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Eyaletmiş, federasyonmuş, şu bu, hiç biri bizim gündemimizde yoktur ve olmayacaktır”

“Biz 80 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, camilerimi kapatamayacaklar” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey CHP, o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya’da bile mescitlerimizi ahıra çevirdiniz. Türkiye’nin birliğine, beraberliğine göz diken karşısında bizi bulacak. Şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Tek vatan ve tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o kadar. Rabia’mız güzel değil mi? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birkaç gündür bir dedikodu var. Üniter yapı meselesi. Kardeşlerim Türkiye’nin üniter yapısının en büyük savunucusu daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şu bu, hiç biri bizim gündemimizde yoktur ve olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarih oldu. Artık siyaset güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle de Anadolu’daki ilk devletimiz Selçuklu, Osmanlı ile iftihar ediyoruz. Sesleniyorum, bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah’ım. Böyle dua ediyoruz” dedi.

“Allah ömür verdikçe tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz”

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçim sizin seçiminiz. Sizin, 16 Nisan’dan sonra 18 yaşını bitirmiş her gencimiz seçme hakkı ile birlikte seçilme hakkını da elde ediyor olacak. Kılıçdaroğlu, gençler şu anda hazır. 2019’da hepsi arazide inşallah. Birileri sizin bu hakkınıza engel olmak istiyor ama nafile. Bugün ülkemizde 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz kendi işini kurarak 13 milyar 752 bin lira kazanç sağladı. 1 milyar 709 milyon vergi ödediler. Hey gidi Kılıçdaroğlu. Bu kadar önemli işler yapan gençlerimizden seçilme hakkını nasıl engellersiniz. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ağzı var hakikati konuşamıyor. Çünkü ağzı mühürlü. Denizi geçip herhalde derede boğulacak halimiz yok. Kimse merak etmesin. 16 Nisan’da yeni yönetim sistemimize geçelim, önce 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053 ve 2071 vizyonları için kolları sıvayacağız. Allah ömür verdikçe tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Artık Türkiye’nin önünü kesmek eskisi kadar kolay olmayacak. Türkiye üzerinde operasyon yapmak kolay olmayacak. Allah izin verirse ülkemizin önünde aydınlık bir dönem başlıyor. Daha çok mücadele edeceğiz. 16 Nisan bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası olacak. Yıllarca ülkemize bedel ödeten zihniyetten de kurtulacağız. Parlamento kalkıyor diyorlar. Parlamento, yasama organı yerinde. Yasama organının şu anda Cumhurbaşkanını görevden alma yetkisi var mı? Sadece vatana ihanetten var. Ama bundan sonra kişisel suçlarla da yüce divana gönderebilecek. Kardeşlerim, bütün bu yalan yanlış ifadeler Pazar günü benim milletim tarafından cevabını bulacak. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kim bu hayırcılar, Kandil ne diyor, hayır. İmralı hayır, Pensilvanya’daki şarlatan hayır diyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar tüm hizmetlerimize de hayır dediler. Biz onlara rağmen tüm hizmetlerimizi bitirdik. Bunlar terörist ve bu teröristlerin hayır demelerine ben inanıyorum ki benim gerçekten aklıselim ile düşünen vatandaşlarım hiçbir zaman prim vermeyecek. Pazar günü sandıkları evet ile patlatacak” diye konuştu.

"Bu kardeşliğimizi kimse bozamayacak"

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da, “Kritik bir evrede enerjimizi toplamamız gereken bir zamanda bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu anayasa paketini biz AK Parti’nin süresiz oylarıyla meclisimizde kabul ettik ve inşallah 16 Nisan’da mecliste kabul edilen bu anayasa değişikliği halkımızın milletimizin onayına sunulacak. Her zaman biz şuna inandık, bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de, karar da sadece milletindir ve o karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Bu karar için de bu karar sürecinde kim ne demiş olursa olsun milletimizi takip etmeliyiz. Omuz omuza vermeliyiz" dedi.

Davutoğlu, 80 milyonun kardeş olduğunu ifade ederek, bu kardeşliği kimsenin bozamayacağını sözlerine ekledi.