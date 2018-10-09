Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Konya Etabı tamamlandı

kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Konya'daki ilk etabı, 20 takımdan 138 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 54. kez start aldı. 2017 yılında dünyanın en önemli yarış kategorisi olan “UCI World Tour” kapsamına alınan yarışın ilk etabı tamamlandı.

Konya'nın değerleri tanıtıldı

Bisikletçiler, Konya etabı kapsamında 149.7 kilometre pedal çevirdi ve dünya genelinde canlı yayınlanan yarış boyunca Konya'nın tarihi, kültürel ve sosyal birçok değeri tanıtıldı. Zorlu etabın sonucunda da Arjantinli Maximiliano Richeze, Konya etabını lider tamamlarken, İrlandalı sporcu Sam Bennett ikinci, Lüksemburglu bisikletçisi Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu. Konya etabında genel klasman lideri olan Maximiliano Richeze bu başarısıyla yarınki turun 2. etabı olan Alanya-Antalya yarışında Turkuaz mayoyu giyme hakkı elde etti. Dereceye giren sporcular için düzenlenen madalya töreninde etap üçüncüsü sporcunun madalyasını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verirken, etap ikincisinin madalyasını da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi. Birinci olan sporcu ise madalyasının Konya Valisi Yakup Canbolat'tan aldı.

Tur İstanbul'da tamamlanacak

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı yarın Alanya-Antalya, 3. etap Fethiye-Marmaris arasında gerçekleştirilecek. Marmaris-Selçuk arasındaki 4. etabın ardından Selçuk'tan başlayacak 5. etap Manisa'da tamamlanacak. Turun son etabı ise Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'daki büyük finişle, yaklaşık 950 kilometrelik dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu tamamlanmış olacak. Tura 20 takımdan 138 sporcu katılıyor.