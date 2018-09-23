Cumhurbaşkanlığından Konya'da aşure dağıtımı

Konya'da Muharrem Ayı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Konya'da aşure dağıtıldı. Sultan Selim Cami önünde öğle namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

“Sevinçlerimiz de acılarımız da bir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl ülkenin farklı şehirlerinde aşure etkinliklerinin yapıldığını belirten Mahmut Kazan, bu yıl da 13 şehir ve 14 farklı noktada aşure ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Muharrem Ayı, Muharrem Orucu ve Aşure Günü hepimiz için müstesna bir yere sahiptir. Bu ay bereketin arttığı, Allah-ü Teala'nın izzet-i ikramının bollaştığı bir aydır. Hazreti Adem'in bağışlanması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtulması, Hazreti Eyüp'ün şifa bulması, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması gibi birçok olay bu aydadır. Öte yandan hepimizin ortak acısı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve ailesinin Kerbela'da aç susuz bırakılması ile şehadeti de bu ayda gerçekleşmiştir. Bu acılar milletimizin ve ümmetin ortak acılarıdır” dedi.

“Milletimiz oyun ve senaryolara gelmez”

Tarihin her döneminde olduğu gibi bugünlerde de fitne-fesat çıkararak ve türlü oyunlar oynayarak benzer olayların çıkarılmaya çalışıldığının altını çizen Kazan, Türk milletinin mayasındaki o güzel hasletler sayesinde ülkemizin bu oyunlara gelmediğini kaydederek, “Aziz milletimiz, ortak zaferleriyle birlikte ortak acılarını da hatırlayarak kardeşliğini kıyamete kadar sürdüreceğine tam olarak inanmaktadır. Peygamber efendimize, onun bütün ehli beytine ve hatıralarına hürmet ederek sünnetine sarılmaya devam edecektir. Milletimiz yalnızca Anadolu'da değil, bütün gönül coğrafyamızda adaletini, merhametini ve medeniyetini yeniden kuracaktır. Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet düsturu ile bunu başarmak mümkündür” diye konuştu.

Okunan duanın ardından protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.