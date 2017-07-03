Çumra MYO’da ‘misk adaçayı’ hasadı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eray Tulukcu, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye özgü olan ‘misk adaçayı’ çiçeklerinin, bazı Avrupa ülkelerinde parfüm yapımında kullanıldığını, Türkiye’de ise çiçek ve yapraklarının çay olarak içildiğini ifade etti. Kurak şartlara dayanıklılığıyla bilinen bitki türünün, MYO üretim sahasında, Mayıs 2016’da ekildiğini aktaran Doç. Dr. Tulukcu, özellik olarak ilk yıl çiçek açmayan adaçayı türünün, ikinci yılı Haziran ayında çiçeklendiğini ve hasadının gerçekleştirildiğini anlattı.

MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akbulut ise, bir dekarlık alandan elde edilen yaklaşık 2 ton yaş misk adaçayının, kurutma ve paketlenmesinin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tarafından yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Akbulut, bölümde, tıbbi ve aromatik özelliğe sahip çok sayıda bitki üzerine çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.