Dağda mahsur kalan 3 kişiye kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nden Anamas Dağları’na kamp yapmak üzere çıkan 3 kişi, arkadaşlarından birinin rahatsızlanması üzerine mahsur kaldı. Şahısların 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Konya ve Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Konya ve Isparta UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda Karagöl mevkisinin yaklaşık 1 kilometre aşağısında rahatsızlandığı belirtilen 30 yaşlarındaki şahıs ile beraberindeki 2 kişinin kurtarılması için koordineli bir şekilde çalışma başlatan ekipler, şahısların yerlerinin belirlenebilmesi için bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 3 kişiye bir süre sonra ulaşılırken, şahısların sağlık durumu yerinde olarak sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.