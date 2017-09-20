“Damla Projesi” gençlerinden Büyükşehir’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Damla Projesi” bünyesindeki gönüllü üniversiteli öğrenciler Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çalık ile görüşen gençler, yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Vekili Çalık’a bilgiler verdi.

Üniversiteli kız öğrencileri vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tebrik eden Başkan Vekili Mehmet Çalık, Büyükşehir Belediyesi olarak projenin destekçisi olduklarını belirterek, “Belediye olarak üzerimize düşen görev olursa canla başla desteklemek için her zaman hazırız. Böyle faaliyetler hem gençliğin yetişmesi hem de topluma yeni bireyler katılması açısından önemli. Yaptığınız hizmetlerde en önemlisi Allah’ın rızasını kazanıyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarette hazır bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer Ersöz de 81 ildeki gençlik merkezlerindeki Damla Grubu’na bağlı gençlerin gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade ederek, gençlerin gittikleri illerde huzurevi, sevgi evleri, şehitlikler ve dezavantajlı gruplar ile sığınmacı aileleri ziyaret ettiklerini söyledi.