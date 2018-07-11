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11 Temmuz 2018 15:50

Dans ve halk oyunları ekipleri final yaptı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 59.

Dans ve halk oyunları ekipleri final yaptı

11 Temmuz 2018 15:50

’ncu Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında halk oyunları ekipleri ile yabancı dans grupları Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde final gösterisi yaptı.


5 Temmuz tarihinden bu yana Akşehir’deki çeşitli meydanlarda ve mahallelerde gösteriler sergileyen, vatandaşlarca ilgi ve beğeniyle izlenen ekiplerin, final gösterisi yine yoğun ilgi gördü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’nun da izlediği etkinlikte Romanya, Meksika, Silifke Türkmen Derneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Mamak Belediyesi grupları performanslarını sergilediler. Büyük beğeni toplayan gösterilerde özellikle Meksika ekibinin gösterileri vatandaşlarca ilgiyle izlendi.




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