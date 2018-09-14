Konya'da çıkan kavgada dayısı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkehan O. ile annesi Hülya E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada annesini darp ettiği iddia edilen Berkehan O.'nun dayısı Uygar E., durumu öğrenince anne-oğulun yanına gitti. Dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dayı Uygar E., yanındaki bıçakla yeğenini yaraladı. Karnından yaralanan Berkehan O., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından Uygar E. polis ekiplerince gözaltına alındı.