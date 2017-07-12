Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:53

DEAŞ’lı 2 teröristin cesedi daha evden çıkarıldı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından teröristlerin cesetleri evden çıkarılıyor.

DEAŞ’lı 2 teröristin cesedi daha evden çıkarıldı

12 Temmuz 2017 14:53

İki teröristin cesedinin evden çıkarılması sırasında cadde üzerinde evi bulunan bir kişi mehter marşı açtı.


Konya’da DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine yönelik düzenlenen ve çıkan çatışmada 5 teröristin öldürüldüğü, 4 özel harekat polisinin hafif yaralandığı operasyonda, polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Ekipler evde ve teröristlerinin cesetleri üzerinde detaylı inceleme yapıyor. İncelemeleri tamamlanan iki teröristin cesedi de evden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Bu sırada teröristlerin evinin karşısında bulunan bir kişi ise evinin önüne küçük hoparlörler çıkararak mehter marşları açtı.Öldürülen diğer teröristlerin cesetleri üzerinde çalışmalar sürerken, polis ekiplerinin olay yerindeki önemleri de devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!