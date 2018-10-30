Değerler Objektifimde” minik kalplere ilham oldu

SEDEP kapsamında “Değerler Objektifimde” fotoğraf etkinliği sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Amacı, değerlere bir fotoğrafçı gözüyle bakmanın yanı sıra çocuklar arasında yardımlaşma, paylaşma ve ekip çalışması yapabilme gibi güzel davranışlar geliştirmek olan etkinliğe ilçede yer alan 42 okuldan 84 öğrenci katıldı. Tamamı 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan ve profesyonel fotoğraf sanatçılarından 1 hafta boyunca eğitim alan çocuklar, çektikleri 6 bin kare fotoğraf ile değerlere vurgu yaptı.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen sergi ve ödül programına Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP Koordinatörleri, İlk Adım Fotoğraf Atölyesi Eğitmenleri, Selçuklu Belediyesi Birim Müdürleri, çeşitli okullardan fotoğraf eğitimine katılan çocuklar ve aileleri katıldı. SEDEP kısa film gösterimi ile başlayan programda, öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan oluşan slayt sunumu büyük beğeni kazandı.

“SEDEP, değerlerimizi yansıtan en güzel göz bebeği projemizdir”

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesinin, değerleri yansıtan en güzel proje olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, “SEDEP belediyemizin yıllarca başarı ile gerçekleştirdiği en güzide ve göz bebeğimiz projelerimizden bir tanesidir. Biz çocuklarımızın akademik olarak başarılı olmalarını arzu ediyoruz. Bunun yanında da farklı değerlerle bezenmelerini istiyoruz. SEDEP de böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Eğitim öğretim dönemi içinde düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımızın neler başarabileceklerini daha yakinen görüyoruz. Değerler Objektifimde projesi ile de çocuklarımız aldıkları kısa bir eğitimin ardından çok güzel eserler verdiler. Bu vesile ile başta bu işe gönül veren öğretmenlerimizi, eğitmenlerimizi, çocuklarımızı ve velilerini tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz asıl yaratıcının sanat eserini görme adına ilk adımı attılar”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da etkinlik süresince öğrencilerin çok kaliteli zaman geçirdiğine vurgu yaparak, “Öğrencilerimiz Değerler Objektifimde etkinliği ile bakmak ile görmek arasındaki farkı öğrenmiş oldular. Görmenin ötesini görmeyi, görünmeyeni görmeyi veya görünmeyenin arkasındaki gerçeği öğrenme adına ilk adımı atmış oldular. Belki bu etkinlikle bir hobi edindiler kendilerine. Belki de bu hobi gelişerek devam edecek ve bir fotoğraf sanatçısı olacaklar. Biz bu etkinliğin ve benzer etkinliklerin güzel şeylere vesile olmasını istiyoruz. Yeryüzünü var eden asıl sanatçıyı görme adına öğrencilerimiz ilk adımı atmış oluyorlar” diye konuştu.

“Çocuklarımız fotoğrafın ötesinde daha büyük bir felsefeyi görüyorlar”

Öğrencilerin SEDEP kapsamında kendi emekleri ile güzel bir fotoğraf sergisi ortaya koymalarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da konuşmasında, çocukların fotoğraftan öte daha büyük felsefeyi ve değerleri öğrendiklerine dikkat çekti. Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı konuşmasını şöyle sürdürdü;“Çocuklarımız gerçekten özveri ile, gayretle güzel fotoğraflar çekmişler. Onlara bu güzel imkanları veren, kabiliyetlerini ortaya çıkaran eğitmenlere, öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda SEDEP projesi ile çocuklarımıza birbirinden güzel değerlerimizi kazandıran Selçuklu Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız fotoğraf çekerken sadece deklanşöre basmak yeterli değerli değildir. Elbette burada hem değerlerini birinci elden öğrenen hem de o fotoğraftaki felsefeyi öğrenmek önemlidir. Buradaki en büyük felsefe, çocuklarımızın dikkatini enerjisini bir şeye verebilmek ve bir noktada başarılı işler çıkarabilmektir. Çocuklarımızın çektikleri fotoğraflarda bir nesneye odaklandıklarını ve bir felsefeyi bir düşünceyi ortaya koyduklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Böyle güzel eserlerde çocukların sabrını, fikrini ve güzel bir kompozisyonu görebiliyoruz. Bu sayede çocuklarımızdan ideali, ufku büyük fotoğraf sanatına gönül veren profesyonel anlamda emeklerini ortaya koyan yeni yeteneklerimize fırsat vermiş olacağız” dedi.

Program sonunda Değerler Objektifimde etkinliğine katılan 84 öğrencinin sertifikaları protokol üyeleri tarafından verilirken, etkinlik kapsamında çekilen fotoğrafların yer aldığı eserler sergi alanında tüm katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. Programa, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP Koordinatörleri, İlk Adım Fotoğraf Atölyesi Eğitmenleri, Selçuklu Belediyesi Birim Müdürleri, çeşitli okullardan fotoğraf eğitimine katılan çocuklar ve aileleri katıldı.