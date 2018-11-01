Değirmen makinecilerinin yetişmiş eleman sorunu çözülüyor

Değirmen makinecileri istişare toplantısına katılan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılacak olan değirmencilik bölümüyle son bulacağını belirterek, sektör sanayicilerinden bu bölüme destek beklediklerini söyledi.

KSO 23. meslek komitesi üyeleri, değirmen makinesi ve gıda makinesi sektör temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi. KSO Meclis Üyesi Mustafa Oral'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda söz alan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, değirmen makineleri sektörünün de yer aldığı makine ve aksamları sektörünün Konya'nın ihracatında ilk sırada yer aldığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sektörün katma değerinin daha fazla artması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kütükcü, "İhracatta kilogram satış fiyatımızı artırabilmemizin yolu, makinelerimizi daha akıllı hale getirebilmekten geçiyor. Marka değerlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Oda olarak bazı çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi ve uzun zamandır üzerinde çalıştığımız konu, meslek liselerinde değirmencilik bölümünün açılmasıydı. Milli Eğitim Bakanlığımız, değirmencilik bölümünün açılması ile ilgili kararı talim terbiye kurulunda aldı. Konya Organize Sanayi Bölgemizde bulunan Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde, bu bölümü açacağız. Sektörün de bu konuda sorumluluk alarak, bölüme sahip çıkmasını ve öğrencilere staj imkanı sunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sorunlar istişare edildi

Toplantıya katılan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Sönmez de, değirmencilik bölümünün müfredatının Konya'da hazırlandığını söyleyerek, sanayicilerden bu bölüme başlayacak olan öğrencilerin stajına destek vermelerini istedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan KSO Meclis Üyesi Mustafa Oral ise, istişare toplantısı sonucunda ortaya çıkacak olan raporun Konya Sanayi Odası tarafından yetkili mercilere iletileceğini ifade ederek, toplantıya katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

İhracatta, ağırlıklı olarak vadeli satış yaptıklarını söyleyen sektör sanayicileri, geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan ve ihracat bedelinin yüzde 80'inin bir bankada TL'ye çevrilmesi zorunluluğunun kendilerini zora sokacağını ifade etti. KDV alacaklarının iadesinin uzadığına vurgu yapan sanayiciler, hızlandırılmış KDV iade uygulamasının yaygınlaştırılmasını talep etti. Değirmen makineleri sektörünün know-how üretmesi gerektiğine de işaret eden sektör temsilcileri, bunun da yolunun daha çok akıllı makine üretimi ve Ar-Ge ile olabileceğini belirtti.