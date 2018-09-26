Demir profil yüklü tırın alt geçide düşme anı kamerada

Konya'da kontrolden çıkan demir profil yüklü tırın alt geçide düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tırın alt geçide düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Bülent S. idaresindeki 31 PAC 49 plakalı demir profil yüklü tır, Karapınar-Ereğli Alt Geçit Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Demir korkuluklara çarpan tır, alt geçide düştü.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler hurdaya dönen tır kabininden çıkamayan sürücü Bülent S. (41) ile Mahmut B.'yi (24) bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Bülent S., kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Mahmut B. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı Mahmut B. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazı sürücülerin ise kazayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Adana Çevre Yolunun tek şeridi 5 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kontrolden çıkan tırın alt geçide düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.