Demirkapı’da ikinci tünel çalışmaları da başladı

Beyşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı öncülüğünde Demirkapı Tüneli bölgesine yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere gezi programı düzenlendi. Yol yapım çalışmalarını yerinde gören katılımcılar, yapım çalışmaları tamamlanan Demirkapı Tüneli’nden geçerken, sonrasında hemen yanı başında çalışmaları başlayan ikinci tünel inşaat alanında da incelemede bulundu. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, tünel içerisinde yaptığı açıklamada, bölgede devam eden çalışmalardan geldiği aşama itibariyle çok memnun olduklarını belirtti. Siyasetçiler olarak, Yeni Konya-Antalya karayolunun 2023 yılına yetiştirilip Türkiye’nin kuzey güney aksında önemli bir rahatlamayı sağlamasını, ülkenin kalkınmasını hızlandırıcı bir yol olarak yapılması konusunda yürütülen bu yol çalışmalarına tam destek verdiklerini vurgulayan Babaoğlu, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım biliyorsunuz, Ulaştırma Bakanlığı döneminden başbakanlığına kadar Türkiye’nin yolları, Türkiye’nin demiryollarıyla kalkınması ile ilgili çok büyük bir hamleyi AK Parti döneminde başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli olarak duble ve bölünmüş yolların yapımıyla ilgili Türkiye’nin önünü açacak, kazaları azaltacak, zaman israfını önleyecek bu yolların yapımının önünü açtı. Bu bir aslında devrim, dünyada bu şekilde altyapısını hızla yenileyebilen çok nadirdir. Buradaki çalışanlarımız hem yol yapıyorlar hem tarih yazıyorlar” dedi.

“İklim değiştiren tünel çift hale geliyor”

İki tarafı arasında 1-12 derece sıcaklık farkı olan bir tünel olması itibariyle de Demirkapı Tüneli’ne iklim değiştiren tünel denildiğini vurgulayan Babaoğlu, bölgede hayata geçirilecek yeni proje ile tünel sayısının ikiye çıkacağını söyledi. Babaoğlu, “Özellikle Konya-Beyşehir yolu bizim için önemli aşamalardan birisiydi. İnşallah 28 Ekim 2017 tarihinde bu yol çok büyük bir oranda bölünmüş yol olarak ulaşıma açılacak. Beyşehir duble yolu tamamlandıktan sonraki hedefimiz; Konya il sınırları içerisinde bu geriye kalan 30 kilometrelik yaklaşık kısmı da bölünmüş yol olarak yapmak. Ondan sonra Derebucak’tan Antalya il sınırımıza kadar yaklaşık bir 14 kilometrelik mesafe var, o kısım da dahil olmak üzere tünelin bu girişine kadar şu anda bulunduğumuz giriş noktasına kadar olan mesafe de dahil olmak üzere hepsi projesi tamamlanmış, ihale çalışmaları yapılmış, sonuçlandırılmış ve bu yolların buraya kadar olan mesafede yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafe, tünelle beraber 40 kilometre. Tünel biliyorsunuz 5 bin metre, 35 kilometrelik kısım Konya’ya doğru, Beyşehir’e doğru olan kısmında tüm çalışmaları yapılmış, inşaat çalışmalarına başlanmış. Tabii bu yol ihalesinde ihaleyi alan firma yetkililerimiz de buradalar, yolla beraber ikinci tüneli de yaptık, hani hep söylenirdi, ‘Tek tünel mi olacak?’ diye. Tek tünel olmayacak inşallah, iki tünel olacak. Yan tarafta göreceksiniz ikinci tünelimizin de delme çalışmaları bu hafta itibariyle başlatılmış. İnşallah bizim hem İç Anadolu, Akdeniz’le organik olarak, bağ olarak daha fazla bağlanacak, hem de Türkiye’nin başka coğrafyalarından Akdeniz’e gitmek isteyenler bu coğrafyadan geçerek gidecekler. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İkinci tünel 14 ayda tamamlanacak”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise yaptığı açıklamada, şu an tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirerek, “Beyşehir, Derebucak ve bölgedeki ilçeleri Antalya’ya bağlayacak olan Demirkapı Tüneli’nin içerisindeyiz. Yaklaşık 1,5-2 yıl süre zarfında Demirkapı Tüneli açıldı. Konya tarafından girip Antalya tarafına çıktığınızda; Konya tarafında serinlik içerisindeyken, Antalya tarafında ise bu bölgenin yoğun nemi ile karşılaşıyorsunuz. Kısacası Demirkapı şu anda ‘iklim değiştiren tünel’ şeklinde isimlendiriliyor. Ve bu tünel Allah’a şükürler olsun ki Antalya Bölge Müdürümüz tarafından da yoğun takip çerçevesinde, yine milletvekillerimizin yoğun desteği ile teşkilatımızın, kısacası cumhurbaşkanımızın destekleriyle açıldı. En önemlisi de bu yolun bölünmüş yol olması yönünde de çalışmalar başlatıldı. Tünelin hemen yanı başında ise ikinci tünelin yapımı için ilk kazma vuruldu. 14 ay gibi kısa bir sürede ikinci tünelimiz de inşallah yetkililerimizin verdiği bilgiler doğrultusunda açılmış olacak. Ve inşallah 2023’e gelmeden yaklaşık 75 kilometre daha kısa mesafeden Ankara’dan ve diğer illerden gelecek insanlar Serik ve Antalya’ya gitmiş olacak. Semirkapı Tüneli, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük bölgemizin kaderini değiştirecek inşallah. Bu tünelin ve hizmetlerin yapılmasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun Bey ve AK Parti bölge milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu Beye, tüm Konya milletvekillerimiz ile kısacası AK Parti hizmet sevdalısı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karayolları Antalya 13.Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da bölgede devam eden tünel ve yol çalışmalarıyla ilgili olarak, yürütülen bu projenin Antalya Bölge Müdürlüğü için de çok önemli olduğunun altını çizdi. Antalya bölgesinde toplam 72 kilometrelik bir proje olan çalışmalarda Demirkapı Tüneli ile Konya Derebucak arasındaki 40 kilometrelik kesimin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Çobanoğlu, şu bilgileri verdi:

“İhale kapsamında ikinci 5 kilometrelik tüpün de çalışmalarına başladık, yol çalışmalarına başladık. 2017 yılında Derebucak-Konya il sınırıyla İbradı arasındaki 7 kilometrelik kesimi sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açmayı planlıyoruz. Daha sonraki proje kapsamında olan 16 kilometrelik Taşağıl tarafındaki kesimde de ihalemiz sonuçlandı, itiraz süreçleri bekliyor. Bunlarla ilgili süreçler de tamamlanınca, Taşağıl’dan itibaren 16 kilometrelik bölünmüş yolumuza başlayacağız. Beydiğin kesimi oluyor; Taşağıl’dan 16. kilometre, Beydiğin’le Demirkapı Tüneli arasında da projemiz devam ediyor. Tabii o da önemli bir proje. Topografyadan dolayı tünellerin ve viyadüğün olduğu bir proje. Projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim tüm amacımız; Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümüne 72 kilometrelik projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak.”

Geziye, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Karayolları Antalya 13.Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol,Hüyük İlçe Başkanı Yüksel Taşkesen ile her üç ilçenin teşkilatmensupları ve belediye meclis üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.