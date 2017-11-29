Deneysel Tıp’ta sertifika töreni

Deney Hayvanları Kullanım Kursu”nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen açılışta konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yaklaşık 4 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, “Merkezin ileriye dönük gerçekten çok güzel atılımlar yapması Selçuk Üniversitesi’nin bir mensubu olarak gurur veriyor. Merkezin kurulması, Selçuk Üniversitesi’ne bu alanda Türkiye’de ilklerden olma özelliğini kazandırdı. Türkiye’de şu anda 180’i aşkın üniversite bulunmasına rağmen Selçuk Üniversitesi bu konuda önder bir üniversite olarak diğer üniversitelere ışık tutuyor. Çalışmalarınızdan dolayı sayın müdürümüzü, müdür yardımcılarımızı ve tüm ekibi kutluyorum. İnşallah buna benzer kurslar sürekli olur ve kursun verimli şekilde bilim dünyasına, Selçuk Üniversitesi’ne, toplumumuza hizmetleri sürdürmek büyük önem arz eder. Çünkü belge almak değil, önemli olan o belgenin karşılığını verebilmek. Alacağınız belgelerden dolayı sizleri tebrik ediyor, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftçi, kursta başarılı olan kursiyerlere tebrik ederek, “Kursumuz nihayetine eriyor. Bundan sonraki süreçte deney hayvanlarıyla ilgili neler yapabileceğimizi, nasıl çalışmalar yapabileceğimizi öğrendik. Bilimsel araştırma, bilimsel çalışma yapmak üzere her zaman sizlerin destekçisi olacağız. 4’üncüsünü düzenlediğimiz kursun başarılı olduğunu çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Kursta deneysel çalışmaları yapabilmek üzere ‘bizim için nasıl canlılar var’ ve ‘bu canlıların hakları nelerdir’ bunları öğrendik. Bu canlıların ne kadar önemli olduğunu öğrendik. ‘Nasıl deneysel çalışma yapılabilir’ ve ‘bu canlılara nasıl saygılı olunabilir’ konusunda sizlere bir şeyler verebildiysek bizim için büyük mutluluktur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 22 Kasın-28 Kasım 2017 tarihleri arasında 4. Deney Hayvanları Kullanım Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Törene Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftçi, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Öztürk ve Doç. Dr. Zafer Sayın, öğretim üyeleri, Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Fen ve Ziraat Fakültesi’nde araştırma yapan 48 kursiyer katıldı.