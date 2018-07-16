Derbent 15 Temmuz kahramanlarını unutmadı

Belediye Kültür Merkezindeki etkinliğe Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe protokolü, 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen, Eğitimci-Yazar Ömer Lütfi Ersöz ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşması yapan Başkan Hamdi Acar, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim şehitlerimize bu fedakarlıklarının karşılığını ahirette misli misli versin. 15 Temmuz basit bir kalkışma değil, herhangi bir darbede değil. Çünkü daha önce de darbeler yaşadık. Bu resmen bir işgal girişimiydi ve ülkemizin elden gitmesi anlamını taşıyordu. 15 Temmuz toplumun her kesiminin bu ülkeye sahip çıktığının en güzel örneklerinden biri oldu. Millet o gece ’bu vatanın, bu bayrağın, bu ezanın sahibi benim’ dedi. Belki ikinci bir istiklal savaşını geride bıraktık. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Artık kimse kolay kolay milletin sahip çıktığı bir ülkeye öyle yan gözle bakamayacak. Ülkemizin kıymetini bilmek, bu cennet vatana daha çok sahip çıkmak zorundayız" dedi.

“Ya istiklal ya ölüm”

Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Ömer Lütfi Ersöz, 15 Temmuz gecesi yaşananları Derbentlilere anlattı. Hain darbe girişimi gecesi yaşananları tek tek anlatan Ersöz, "Milletimiz o gün ya istiklal ya ölüm dedi ve milletin dediği oldu" dedi.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen aktardı. Darbe girişimi esnasında İstanbul’da bulunan Özen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşadıklarını anlatarak, "Şu bir gerçek, 15 Temmuz’u unutmamamız ve unutturmamız gerekiyor. Unutursak şehitlerimize karşı vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bu anlamda bu günü hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Emirhan Doğan da ezgi ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.