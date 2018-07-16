Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:29

Derbent 15 Temmuz kahramanlarını unutmadı

Konya’nın Derbent ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" kapsamında program gerçekleştirildi.

Derbent 15 Temmuz kahramanlarını unutmadı

16 Temmuz 2018 16:29


Belediye Kültür Merkezindeki etkinliğe Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe protokolü, 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen, Eğitimci-Yazar Ömer Lütfi Ersöz ve vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşması yapan Başkan Hamdi Acar, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim şehitlerimize bu fedakarlıklarının karşılığını ahirette misli misli versin. 15 Temmuz basit bir kalkışma değil, herhangi bir darbede değil. Çünkü daha önce de darbeler yaşadık. Bu resmen bir işgal girişimiydi ve ülkemizin elden gitmesi anlamını taşıyordu. 15 Temmuz toplumun her kesiminin bu ülkeye sahip çıktığının en güzel örneklerinden biri oldu. Millet o gece ’bu vatanın, bu bayrağın, bu ezanın sahibi benim’ dedi. Belki ikinci bir istiklal savaşını geride bıraktık. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Artık kimse kolay kolay milletin sahip çıktığı bir ülkeye öyle yan gözle bakamayacak. Ülkemizin kıymetini bilmek, bu cennet vatana daha çok sahip çıkmak zorundayız" dedi.



“Ya istiklal ya ölüm”


Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Ömer Lütfi Ersöz, 15 Temmuz gecesi yaşananları Derbentlilere anlattı. Hain darbe girişimi gecesi yaşananları tek tek anlatan Ersöz, "Milletimiz o gün ya istiklal ya ölüm dedi ve milletin dediği oldu" dedi.


Günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen aktardı. Darbe girişimi esnasında İstanbul’da bulunan Özen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşadıklarını anlatarak, "Şu bir gerçek, 15 Temmuz’u unutmamamız ve unutturmamız gerekiyor. Unutursak şehitlerimize karşı vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bu anlamda bu günü hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından sanatçı Emirhan Doğan da ezgi ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç