Derbent Anadolu İHL öğrencilere kapılarını açtı

Programın açılış konuşmasını yapan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Bu binanın bulunduğu arsa, 30 yıl önce hafızların eğitim gördüğü külliye olarak kullanılmış. Ancak zaman içerisinde binanın eskimesiyle eğitim amaçlı kullanılamaz hale gelmişti. Biz yakın zamanda ihalesini yaptık ve binayı tamamladık. Böylece Derbent'in ihtiyaç duyduğu önemli bir eksiklik de kapanmış oldu. Derbent hafızlarıyla ünlü bir yer, biz tekrar o günlere dönmek istiyoruz. Rabbim inşallah yine o günleri bizlere gösterir. Ben şuna inanıyorum. Bu okulla birlikte bizim öğrenci seviyemiz ve kalitemiz ciddi anlamda artacak. Çünkü Derbentli gençler çok zeki. Ben buradan Türkiye'de derece yapacak öğrencilerin çıkacağına inanıyorum. İnşallah bunun meyvelerini de alacağız” dedi

Konya'daki 64'üncü İmam Hatip Lisesinin açılışını yaptıklarını söyleyen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, okulda şuanda 219 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 16 dersliği bulunduğunu ifade etti. Vatanına ve milletine bağlı bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Gürsoy; “Bu memlekette bizleri kandıranların en kötüsü Allah adına kandırmışlardır. O yüzden bu okullarda verilen eğitime özel bir önem gösteriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, “Ayetler bize şunu çok açık ve net söylüyor. İman eder salih amel işlerseniz, Cenabı hakkın hukukuna saygı gösterirseniz, Allah sizi hiç ummadığınız yerden rızıklandırır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti imanının bayrağını burca dikti, inşallah ameli salihi de yaygınlaştıracağız ve takva sahibi insanları yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, “Bu kazanımı Derbent ilçesinde hayata geçirenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bizler sonuna kadar inanıyoruz. İnşallah bu öğrencilerimiz buralarda yetişecekler memleketlerine, Konya'mıza, Türkiye'mize ve İslam alemine çok hayırlı evlatlar olarak hizmet etmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“100 yıl sonrasını planlıyorsak nesil yetiştirmeliyiz"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, “30 senedir kim gayret etmişse Allah razı olsun. Eğer 1 yıl sonrasını düşünüyorsak sebze yetiştirelim. 10 yıl sonrasını planlıyorsak meyve yetiştirelim ama 100 yıl sonrasını planlıyorsak nesil yetiştirmeliyiz. Onun için bu kurumlar çok çok önemli” dedi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara da dikkat çeken Sorgun, “İçinden geçtiğimiz süreci hepimiz biliyoruz, Allah'ın izniyle sizler bizim arkamızda olduktan sonra önümüzde de Cumhurbaşkanımız olduktan sonra ne kadar ekonomik operasyon yaparlarsa yapsınlar asla başarılı olamayacaklar. Onun için Allah'ın izniyle taş gibi duracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu'nun duasıyla Derbent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi.