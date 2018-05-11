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11 Mayıs 2018 16:22

Derbent Belediyesi araç filosuna yeni araç

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Konya’nın Derbent ilçesine verilen hibe ile Derbent Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi eklendi.

Derbent Belediyesi araç filosuna yeni araç

11 Mayıs 2018 16:22


Derbent Belediyesi araç filosuna yeni bir kepçe eklendi. İlçenin alt yapı ve düzenleme işlerinde kullanılacak olan kepçe, zorlu kış şartlarında karla kapanan yolların açılması için de çalıştırılacak.


Hibe için Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Görüşmelerimiz ve talebimiz doğrultusunda, Derbent Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi kazandırmış bulunmaktayız. Bu iş makinesiyle birlikte ilçede çalışmalarımızı artıracağız. Vatandaşlarımızın hizmeti için daha çok çalışacağız. Yalnızca ilçe merkezimize değil, en yakın mahallelerimizden en uzak mahallelerimize kadar bu iş makinemizle birlikte hizmet götüreceğiz. Özellikle yoğun kış şartlarında kapanan yolları kepçe sayesinde daha kolay açacağız. Derbent, Konya’nın en çok kar yağışı alan ilçesi konumunda bulunuyor. Aladağ’a kış mevsiminde ulaşım için bu kepçe gerekliydi. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşlarımız için daha çok çalışacağız. Konya’nın incisi olan Aladağ’a yapılacak olan Kayak Merkezi başta olmak üzere, ilçenin kalkınması için bugüne kadar birçok yatırımın yapılmasını sağladık. Organik tarımın daha geniş alanlara yayılabilmesi ve sulanabilir arazi miktarının artırılması için birçok sulama projesini hayata geçirdik. Aladağ’da eriyen sular artık Derbent’in tarımına kazandırılacak. Böylece çiftçilerimiz daha da kalkınacak. Aynı zamanda organik tarım yapmak isteyen vatandaşlarımıza da bu tür projelerle imkan oluşturuyoruz. İş makinelerinin artması, hizmetin de artması anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın hizmetine bundan böyle yürümeyeceğiz, adeta koşacağız. Ben, kazıcı ve yükleyici iş makinemizi ilçemize kazandıran Türkiye Belediyeler Birliği’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.




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