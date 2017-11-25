Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 12:57

Derbent Belediyesi’nde SDS sevinci

Konya’nın Derbent İlçe Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Konya Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Derbent Belediyesi’nde SDS sevinci

25 Kasım 2017 12:57


BEM-BİR-SEN Konya Şubesi Başkanı Sait Kozoğlu, beraberindeki sendika temsilcileri ile birlikte Derbent Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.


Kozoğlu ve beraberindekileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Hamdi Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını, sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerini artırmak amacıyla onlara her türlü desteği vermeye çaba gösterdiklerini söyledi.


Ziyarette, karşılıklı olarak yapılan istişare ve mutabakatın ardından Belediye’de çalışan memurları yakından ilgilendiren yeni sosyal denge sözleşmesi de imzalandı. Sözleşmeye Belediye Başkanı Hamdi Acar ile BEM-BİR-SEN Konya Şubesi Başkanı Sait Kozoğlu “hayırlı olsun” temennileriyle imza attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç