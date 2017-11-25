Derbent Belediyesi’nde SDS sevinci

BEM-BİR-SEN Konya Şubesi Başkanı Sait Kozoğlu, beraberindeki sendika temsilcileri ile birlikte Derbent Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Kozoğlu ve beraberindekileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Hamdi Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını, sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerini artırmak amacıyla onlara her türlü desteği vermeye çaba gösterdiklerini söyledi.

Ziyarette, karşılıklı olarak yapılan istişare ve mutabakatın ardından Belediye’de çalışan memurları yakından ilgilendiren yeni sosyal denge sözleşmesi de imzalandı. Sözleşmeye Belediye Başkanı Hamdi Acar ile BEM-BİR-SEN Konya Şubesi Başkanı Sait Kozoğlu “hayırlı olsun” temennileriyle imza attı.