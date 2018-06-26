Derbent dolu ve yağışa teslim

Derbent ilçe merkezi ve bazı dış mahallelerinde yağmurun ardından etkili olan dolu yağışının ekili tarım alanlarında tahribata sebep olduğu belirtildi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerine zarar verdi. Yaklaşık yarım saat süren dolu ilçeyi Haziran ayında bembeyaz bir görüntüye bürüdü. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçe merkezinde dere ve sulama kanallarındaki su debisinin yükselmesi de yaşanan taşkınlar sonucu etrafındaki ekili alanlara zarar verdi. Tarlalar su altında kalırken ilçe merkezindeki alt ve üst yapı çalışmaları da zarar gördü.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Derbent’te gün içerisinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında dere ve sulama kanallarında yaşanan su taşkınları sonucunda çevresindeki ekili arazilerin sular altında kaldığını ve çiftçilerin zarar gördüğünü belirterek, "Dere ve kanallardaki taşkın nedeniyle duvarların yıkılması sonucunda belediyemizin alt ve üst yapısı da zarar gördü. Ayrıca, ilçemiz yağışın ardından gelen dolu yağışından da olumsuz etkilendi. İlçe merkezinin yanı sıra Mülayim, Camikebir, Hacı Ahmet mahallelerimizde fındık büyüklüğünde yağan dolu zarara yol açtı. Yine ekili alanlarımız ve meyve bahçelerimiz sular altında kaldı. Dolayısıyla bölgemizdeki yağıştan dolayı yaşanan genel tahribatın ortaya çıkarılması ve zarar gören çiftçilerimizin tespit edilerek zararının giderilmesine yönelik taleplerimize ilişkin Konya Valiliğine de resmi bir yazı yazarak durum hakkında bilgilendirme yapacağız. Vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Allah’ım daha büyük afetlerden tüm ilçe halkımızı korusun inşallah. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, ilçemize son 24 saat içerisinde metrekareye 43,5 kilogram yağış düşmüş. Bu anlamda Türkiye’de en fazla yağış alan ilk 4 bölgeden birisiyiz” diye konuştu.

Bu arada, Derbent İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de ilçe genelinde etkili olan yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı dış mahallelerde bulunan ekili sahalardaki alanları tarayarak incelemede bulundukları ve zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.