Derbent festivale hazırlanıyor

Geleneksel İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali 17 Ağustos Pazar günü başlayacak. Festivalde sanat Uğur Işılak konser verecek.

Derbent Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 17. Geleneksel İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali 12 Ağustos Pazar günü saat 15.00’da başlayacak. Davetlilere Konya pilavının ikram edileceği programda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca güreş müsabakaları ile en kaliteli çilek yarışmalarının düzenleneceği festivalde saat 18.00’de sanatçı Uğur Işılak sahne alacak.

Festivalin geleneksel hale geldiğini belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “İlçemizin kültürünü yansıtabilmek ve nesilden nesile aktarabilmek için bu tür programlarının önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizde düzenleyeceğimiz festival vatandaşlarımızın kaynaşmasına da vesile olacaktır. Birlik ve beraberlik açısından sonra derece önemli olan bu tür etkinliklerle hem ilçemizde hem de ilçe dışında yaşayan halkımızı bir araya getirecek. Kentimizin en şirin ilçelerinden biri olan Derbent, bu güne kadar kendi özgünlüğünü korudu, bundan sonra da korumaya devam edecektir. Bu yıl Aladağ’dan profesyonel bisikletliler inecekler. Adeta dağ bisikletlilerin 2 bin 500 metreden aşağıya iniş gösterilerini izleyeceğiz. Ayrıca güreş müsabakalarıyla spora verdiğimiz değerleri bir kez daha ön plana çıkarmış oluyoruz. Tabi Derbent’in organik çilekleri de yine festivalde görücüye çıkacak. Misafirlerimize geleneksel Konya pilavı ikram edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için de yine farklı etkinlikler hazırladık. Bu yılki festivalde her yaştan vatandaşımızı düşündük. Akşam ise sanatçı Uğur Işılak sahne alacak. Ben şimdiden ilçemizde düzenlenecek olan festivalimize başta ilçe halkımız olmak üzere bütün Konyalı vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.