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10 Ocak 2017 10:14

Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret

Derbent heyetinden DSİ Bölge Müdürüne ziyaret

10 Ocak 2017 10:14

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Derbentli muhtarlardan oluşan bir heyetle birlikte DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar’ı makamında ziyaret etti.
İlçede yapım süren göletler hakkında DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar’dan bilgi alan ve çalışmalardan ötürü kendisine teşekkürlerini ileten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, tarımsal alanların sulaması açısından göletlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.
Başkan Acar konuşmasında, "İlçemizde halen 4 gölet bulunuyor ve yapım aşamasında da 4 tane göletimiz var. Bugüne kadar hizmetlerini bizlerden esirgemeyen Bölge Müdürümüz Sayın Çınar’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu göletler ilçemiz ve tarım arazileri açısından oldukça önemli. Çiftçilerimiz göletlerden elde edilen suyla arazilerini suluyor ve gölet maliyetinin birkaç katı geliri böylelikle elde ediyor" dedi.
DSİ 4. Konya Bölge Müdürü Birol Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Kaymakam Aziz Kayabaşı ve Derbentli muhtarlara teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Derbent heyeti, Bölge Müdürü Çınar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



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