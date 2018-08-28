Derbent’e yeni göletler yapılacak

Proje aşamalarında sona gelindi, ihaleler 2019 yılı içerisinde yapılacak.

Kış turizminin yanı sıra adını organik tarımla da Türkiye’ye duyuran Konya’nın Derbent ilçesinde boşa akan sular, tarım alanında faaliyet gösteren arazilere kazandırılacak. Doğaya bağlı tarım yapılan ilçede sulanabilir arazi miktarı artırılacak. Daha önce 4 olan gölet sayısı Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar’ın girişimleri sonucunda 10’a çıkarılıyor. Yatırım planlamasına alınan göletlerin ihalesi 2019 yılı içerisinde yapılacak.

AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün ve mahalle muhtarları ile birlikte devam eden projeler hakkında bilgi almak için DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar’ı ziyaret eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçede tarım alanında faaliyet gösteren çiftçilerin göletlere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Acar, "Son yıllarda organik tarım yapan çiftçilerimizin sayısında artış yaşanıyor. Derbent, bakıldığında Konya’da en çok yağış alan ilçelerden biri konumunda bulunuyor. Aladağ’ı da dahil ettiğimizde yağışlarla birlikte suların boşa akmaması ve ilçenin tarımına kazandırılması için bu tür projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar Derbent’te 4 sulama göleti bulunuyordu. O göletler bulunduğu coğrafi konuma ayrı bir doğal güzellik de katıyor. Son dönemde atılan adımlarla birlikte bu gölet sayısını 10’a çıkarıyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah ilçemizde ihtiyaç duyulan her yere göletler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Böylece sulanabilir arazi miktarı artacak. Çiftçilerimiz göletlerle birlikte daha çok üretim elde edecek ve tarımsal ekonomi noktasında üretim rakamlarımızda artış gözlenecek" dedi.

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar ise, “Mühendislerimiz ve teknik ekibimiz sahaya indi. Gerekli ölçümler ve çalışmalar tamamlanmak üzere. Göletlerin ihalesine çıkmak için hazırız. İhalelerin ardından da kısa bir süre içerisinde temelleri atmayı planlıyoruz. Şimdiden Derbent’e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu’yu da beraberindeki heyetle birlikte makamında ziyaret eden Başkan Hamdi Acar, ilçeye yapılması düşünülen KOSKİ yatırımlarını görüştü. KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, "Derbent’te bazı mahallelere örnek foseptik ve kanalizasyon projelerini kazandıracağız. Bu yatırımlar daha öncekilerden farklı olacak ve Konya’ya örnek teşkil edecek" şeklinde konuştu.