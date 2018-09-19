Derbent'e yeni ilçe devlet hastanesi

Konya'nın Derbent ilçesinde yapılması planlanan ve yatırım programına alınan İlçe Devlet Hastanesi için yer tespit çalışmaları tamamlandı.

Derbent ilçesine yeni devlet hastanesi kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'u makamında ziyaret eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Prof. Dr. Mehmet Koç ile istişarede bulundu. Mevcut hastane binasının talebi karşılamamaya başladığını söyleyen Başkan Hamdi Acar, “İlçemize yapılmasını istediğimiz yeni hastane için çok gayret gösterdik. Hamdolsun projemiz onay gördü ve yatırım programına alındı. Derbent'e modern bir hastane kazandırılması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Derbent sağlık alanında da hak ettiği yere gelecek” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, “Derbent'teki mevcut hastanemiz fiziki olarak ömrünü tamamladı. Bizler vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada Derbent Devlet Hastanesi için yer tespit çalışması tamamlandı ve yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.