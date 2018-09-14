Derbent'e yeni okul kazandırıldı

Konya'nın Derbent ilçesinde geçmişte birçok hafızı ve din görevlisini yetiştiren külliye, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Yaklaşık 25 yıl öncesine kadar hafızların ve din görevlilerinin yetiştirildiği külliye olarak kullanılan bina, Derbent Belediyesinin girişimleri sonucunda yenilendi. İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi olarak yeniden yapılan binada yaklaşık 100 öğrenci yatılı olarak eğitim görecek. Çalışmaların tamamlandığını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Bu binanın bulunduğu arsa, 25 yıl önce hafızların eğitim gördüğü külliye olarak kullanılmış. Ancak zaman içerisinde binanın eskimesiyle eğitim amaçlı kullanılamaz hale gelmişti. Biz yakın zamanda ihalesini yaptık ve binayı tamamladık. Bu bina imam hatip ortaokulu ve lise olarak kullanılacak. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Böylece Derbent'in ihtiyaç duyduğu önemli bir eksiklik de kapanmış, tamamlanmış olacak. Sadece ilçe merkezine değil, çevre mahallelerimize de hizmet verecek. Derbent, hafızlarıyla ünlü bir ilçe olarak biliniyor. Konya'nın birçok hafızı ve imam hatibi de Derbentli'dir. İl Müftümüz Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu da Derbentli bir hafız tarafından yetiştirilmiştir. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile yaptığımız istişareler sonucunda Derbent'e hafızlık kursu açmaya karar verdik. İnşallah o projeyi de imam hatip okulları ile birleştirerek gerçekleştireceğiz” dedi.

Derbent'in eskiden olduğu gibi yine hafızlar yetiştiren bir ilçe konumunda olacağını söyleyen Başkan Acar, “Şu an yaklaşık 100 öğrencinin eğitim göreceğini söyleyebiliriz. Okulumuzun bahçesinde halı sahamız ve spor aletlerimiz mevcut. Aynı zamanda kamelya ve piknik alanlarımız da var. Öğrencilerimizin sosyal imkanlarını da düşündüğümüzü dile getirebiliriz. Öğrencilerimiz burada yatılı olarak eğitim öğretimlerine devam edecek. Ben bu okuldan Türkiye'de dereceye girebilecek öğrencilerin yetişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.