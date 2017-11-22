Derbent’in 40 yıllık hayali gerçek oldu

Özellikle Konya’nın incisi olarak bilinen Aladağ’dan boşa akan sular, derivasyon tüneliyle birlikte tarımsal sulamaya kazandırılacak.

Proje ile birlikte ilçenin tarımsal alanda daha fazla söz sahibi olacağını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Derbent’te yeni bir derivasyon çalışması yapılıyor. İlçe halkının 40 yıllık hayali gerçek oldu. Su deresi mevkiinde bulunan ve boşa akan sular, ilçenin sulama kaynağı haline gelen ve tarımsal ekonomisine katkı sağlayan Dere Ağzı Göleti’ne taşınacak. AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük katkılar verildi, verilmeye de devam ediliyor. İlçemiz de hükümetimizin bu yatırımlarından fayda sağlayan şehirler içerisinde bulunuyor. Bu derivasyon, Derbent için büyük önem taşıyordu. Sulama kaynaklarımız mevsim sonlarına doğru yeterliliğini kimi zaman kaybedebiliyordu. Artık yatırım sayesinde sulama kaynaklarımız, göletlerimiz doluluğunu devam ettirecek hale gelecek” dedi.

Büyükşehir Yasası ile birlikte Derbent’in daha fazla yatırım alan bir ilçe haline geldiğini ifade eden Hamdi Acar, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’in destekleriyle bir taraftan sulama projelerini tamamlarken diğer taraftan ilçenin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Turizm merkezine yakışır bir Derbent oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar mevcut bütçemizin 10 katı kadar hizmet alan bir ilçe konumundayız. Hükümetimizin sulama konusuna verdiği önemle birlikte hem milli servetimiz artıyor, hem de ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyi istenilen seviyeye çıkarılıyor. Belediye başkanı olmadan önce açık göletle sulama yapılıyordu ve ciddi anlamda bir su kaybı vardı. Biz burayı kapalı sulama sistemine çevirdik. Böylece sulanabilir arazi miktarı 2 katına çıkarılmış oldu. İnşallah derivasyon yatırımıyla birlikte sulanabilir arazi miktarı daha da artmış olacak. Daha geniş bir alan sulanacak ve boşa akan yağmur ve kar suları ilçenin tarımsal faaliyetlerine kazandırılacak. Çiftçilerimiz, daha fazla gelir elde etmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Derbent’te çiftçilik yapan İbrahim Alişar ise, “40 senelik hayalimiz gerçek oldu. Boşa akan sular artık tarımsal sulamalarda kullanılabilecek. Böylece ilçenin sulanabilir arazi miktarı artacak ve verim de normal seviyenin üzerine çıkarılacak. Devletimizden Allah razı olsun. Yapacağını yapıyor, yapmayacağını ise konuşmuyor. Başkanımız böyle bir projeyi kente kazandırmak için çok çaba gösterdi. Derivasyon projesi tamamlandığında Derbent tarımsal alanda hedeflediği geliri elde etmiş olacak” şeklinde konuştu.